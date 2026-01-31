即時中心／連國程、謝宛錚報導

宜蘭市區昨（31）日晚間發生警民在水溝涵洞追逐事件，一名男子酒後在擺厘路附近大聲吵鬧，警方獲報後抵達現場，沒想到男子見警方上前，竟然跳進排水溝，隨後躲入涵洞，警消只能跟著跳下水溝，雙方追逐約50公尺，男子才終於被捕。

目擊民眾表示，員警到場後原本試圖安撫男子，以為很快就能將他帶離，沒想到男子轉頭跑向民宅後門，接著遁進水溝，員警只能跟著跳下去，折騰將近3小時，才終於將男子帶回地面。

廣告 廣告

快新聞／宜蘭醉漢跳水溝躲追緝 警消鑽涵洞奔50公尺逮人

宜蘭一名男子酒後為躲警方追緝，跳入排水溝狂奔。（圖／民視新聞）

附近民眾表示，這名男子已經多次在社區喝醉大聲吵鬧，居民長期不堪其擾，但跳進水溝涵洞讓警方疲於奔命，還是頭一遭。





原文出處：快新聞／宜蘭醉漢跳水溝躲追緝 警消鑽涵洞奔50公尺逮人

更多民視新聞報導

台鐵攜手書學會 數十名師齊聚北車揮毫迎金馬年

陽明海運驚爆運毒！新船長接掌環明輪僅14天 夾帶海洛因磚從越南直奔高雄

姆明80週年！130名人接力「朗讀馬拉松」直播30小時 芬蘭總統也參與

