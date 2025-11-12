宜蘭釣蝦場暴雨淹腳踝！釣客「沉浸式泡腳吃飯照釣」 網：蝦子都快笑出來

宜蘭釣蝦場被大雨淹至腳踝高，釣客卻照樣釣蝦吃飯，場面宛如「水上餐廳」，被網友笑封為「沉浸式釣蝦」。（翻攝自Threads）

最強沉浸式體驗！受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭昨（11日）大雨狂炸，多處地區嚴重淹水；其中一家釣蝦場也難逃災情，場內水位高達腳踝，地板幾乎成了「蝦池2.0」。

暴雨淹腳踝！釣客神淡定：蝦不釣完不走

但最驚人的是——釣客全都沒走！有民眾拍下畫面，只見一群人泡在水裡繼續釣蝦、吃飯、聊天，甚至還有老闆貼心在門口放上塑膠棧板當臨時步道，堪稱「有備而來」的抗災釣蝦場。

釣蝦場變「腳踝級釣點」，客人不撤反笑著釣，店家還貼心放上塑膠棧板供行走。（Threads網友e_v_e_10授權提供）

影片被上傳至 Threads 後瞬間爆紅，網友狂讚這群釣客是「暴雨版堅持王」，留言歪樓笑翻一片：「看來蝦子真的很優，淹水都趕不走客人！」「這已經不是釣蝦場，是釣蝦池現場體驗」「賭一個蝦子游出來，老闆這要怎麼算？」「釣客都快變蝦了」「蝦子都快笑出來」甚至有人封這場景為「台版沉浸式體驗——釣蝦篇」，笑稱比VR還真實。

鳳凰颱風肆虐 宜蘭49處淹水、災情頻傳

據中央災害應變中心統計，截至11日晚間，鳳凰颱風暴風圈已進入台灣陸地，為宜蘭帶來大範圍豪雨與淹水災情。宜蘭縣內共有49處積淹水、22條土石流紅色警戒；全國災情累計158件，已有33人受傷。

