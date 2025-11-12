宜蘭釣蝦場淹水釣客超淡定！網笑稱：根本沉浸式釣蝦

宜蘭釣蝦場淹水，網友笑稱「本來在釣蝦場現在在釣蝦池」。 圖：翻攝自Thread

[Newtalk新聞] 受到鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭降下豪大雨，導致多地出現淹水災情，昨日一處釣蝦場也淹水，民眾拍下當時畫面上船社群平台，只見釣蝦場積水已經到腳踝高度，釣客仍繼續釣蝦，網友笑稱「根本是沉浸式釣蝦」、「本來在釣蝦場現在在釣蝦池」。

網友在社群平台分享影片，宜蘭一處釣蝦場昨日晚間淹水，池邊走道水深已達腳踝，椅子和釣具都浸泡在水中，顏色與釣蝦池內相同行成獨特畫面，而大量釣客仍繼續釣蝦用餐，業者於門口設置塑膠棧板，方便客人行走。

影片曝光後引來大量網友留言「一時之間我分不清楚哪裡是蝦池」、「賭一個蝦子游出來，老闆這怎麼算」、「看來蝦子真的很優，淹水都趕不走客人」、「大眾池升級版」。

該釣蝦場目前已暫停營業並配合淹水撤場。昨日晚間宜蘭蘇澳3小時累積雨量超過300毫米，市區淹水深達一層樓，今早仍有部分地區積水未退；中央災害防護中心昨晚統計，大豪雨造成宜蘭縣49處積淹水，包括蘇澳、羅東都傳出災情，轄內土石流紅色警戒達22條。

