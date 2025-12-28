宜蘭釣蝦場遇強震池水激盪如造浪池 現場畫面曝光

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭昨晚地牛翻身，有些人正在釣蝦場釣蝦，因劇烈搖晃，釣蝦池出現波浪，瞬間變成「造浪池」，有些釣客嚇得奪門而出，也有人繼續垂釣，顯得相當淡定。

宜蘭五結鄉一間釣蝦場，昨晚湧入大批釣客，地震發生時，釣蝦池搖晃，池水溢出來，釣客高喊，「好大地震」，隨即跑到戶外，現場氣氛一度相當緊張，不過，多數人待在原地垂釣，絲毫不受影響。

釣客受訪時說，事發當下，一陣天搖地動，釣蝦池水池滿出來，他被突如其來地震嚇到，為顧好釣竿，待在原地沒有離開，回想起來仍心有餘悸。

