宜蘭鐵路高架化有譜 卓榮泰：過年前行政院做最終決定

行政院長卓榮泰今（8日）親自搭乘台鐵，從羅東站前往宜蘭站，實地視察「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」；他直言，短短11分鐘車程，依期程需11年才能完工，盼工程在兼顧品質與安全前提下儘量做好，不要再讓地方等下去，否則再等11年實在「於心不忍」。卓並宣布，該計畫預計在過年前，行政院會做出最終決定。

宜羅鐵路高架化起自四城站南端，至冬山站北端止，全長15.85公里，總經費約501.54億元，工程完成後可消除4座陸橋與9處平交道，改善長年交通瓶頸，並促進都市整合發展。該計畫目前已通過國發會審議，正報請行政院核定，地方期盼多年的重大建設，終於邁入關鍵一哩路。

卓榮泰表示，雖然列車行駛時間不長，但沿線多處平交道仍造成車流停滯，他在車上看到不少車輛等待，也能想像駕駛被迫停等火車時的焦慮心情，未來若改為高架化，可達成「都市縫合」效果，讓道路恢復順暢，減少交通風險與醫療救護延誤，這不只是距離與成本問題，而是政府必須推動的公共安全工程。

他強調，重大建設不能只看15公里投入逾500億元的數字，更要綜合評估交通效能、環境永續與城市發展。宜蘭被定位為「首都圈黃金廊帶」的重要節點，同時串聯花東觀光與慢活城鄉，兼具智慧農業與高科技發展潛力，肩負北東交通樞紐角色，完善基礎建設勢在必行。

在財務分擔方面，縣府原需負擔105.58億元配合款，經政務委員陳金德協調後下調至57.55億元。卓榮泰指出，中央會依全國一致標準處理補助機制，若地方財政能力不足，將研議其他協助方式，但「雖然錢不是問題，仍要先把錢的問題解決」，以利工程順利核定動工。

卓榮泰也提到，除鐵路高架化外，中央同步推動高鐵延伸宜蘭與台62線瑞濱至頭城路段可行性評估，並規劃優化濱海觀光路網，替區域發展預作準備。他重申，行政院將在安全、效率與財務可行性間取得平衡，讓宜蘭擺脫交通限制，帶動整體產業與城市升級。

