宜蘭鐵路高架化等了33年 卓榮泰：過年前拍板

行政院長卓榮泰(中)今天視察宜蘭至羅東鐵路高架化計畫，承諾過年前做出最終決定。(記者江志雄攝)

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣重大交通建設宜蘭至羅東鐵路高架化計畫，去年底獲國家發展委員會審議通過後，送交行政院等候核定。行政院長卓榮泰今天(8日)到宜蘭視察，承諾在過年前做出最終決定，以利交通部啟動後續規劃。

宜蘭縣鐵路高架構想最早源自於1993年，當年省府提出鐵路立體化研究規劃，全案歷經30多年後終於出現重大轉折，改善路段四城站南端到冬山排水橋，全長約16公里，改建宜蘭、二結、中里、羅東車站，並新增縣政中心站，可消除9處平交道、4座陸橋、4條地下道，工程經費501億元。

卓榮泰在宜蘭縣代理縣長林茂盛、立委俊宇等人陪同下，從羅東車站搭區間車到宜蘭車站，走訪高架化路線。卓榮泰說，這段車程只有11分鐘，要花費11年才能完成高架化，11分鐘不算長，卻攸關公共安全、環境永續、都市縫合與發展，更承載著宜蘭鄉親的期待。

卓榮泰表示，搭車過程看到陽明交大醫院旁邊的鐵路平交道有很多汽機車等待通過，未來鐵路高架化，來往車輛不用停在平交道前等候列車通過，不會「過一次罵一次」，在在顯示高架化工程勢在必行。

此案送到行政院，卓榮泰曾邀請行政院政務委員、交通部同仁到院說明，此行實地視察做通盤了解，他認為，宜蘭鄉親對高架化工程期盼已久，定案後還要再等11年，實在於心不忍，如果晚一天做，工程款將往上增加，交通不便繼續存在，請交通部鐵道局評估能否縮短施工期程。

針對宜蘭至羅東鐵路高架化計畫，卓榮泰承諾過年前做出決定，以利交通部做後續規劃。宜蘭縣政府希望儘速定案，力拚2035年完工。

