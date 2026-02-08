宜蘭鐵路高架化 卓揆：別再等11年

行政院長卓榮泰（右二）8日搭台鐵從羅東前往宜蘭，實地視察宜蘭鐵路高架化計畫。（吳佩蓉攝）

行政院長卓榮泰為實地視察宜蘭鐵路高架化計畫，8日從羅東搭台鐵前往宜蘭，他直言，短短11分鐘車程需花11年施工，盼工程在兼顧品質與安全前提下盡量做好，別再讓地方等下去，否則再等11年實在於心不忍。

宜蘭至羅東鐵路高架化計畫自四城站南端開始至冬山站北端，全長15.85公里，總經費501.54億元，工程完成後，可拆除4座陸橋與9處平交道，改善長年交通瓶頸並促進都市整合發展。計畫目前已通過國發會審議，正報請行政院核定，預計過年前通過。

卓榮泰昨表示，雖然列車行駛時間不長，但沿線多處平交道造成車流停滯，改為高架化可達成「都市縫合」效果，讓道路順暢、減少交通風險與醫療救護延誤，這不只是距離與成本問題，而是政府必須推動的公共安全工程。

他強調，重大建設不能只看15公里投入逾500億元的數字，更要綜合評估交通效能、環境永續與城市發展。宜蘭被定位為「首都圈黃金廊帶」的重要節點，同時串聯花東觀光與慢活城鄉，兼具智慧農業與高科技發展潛力，肩負北東交通樞紐角色，完善基礎建設勢在必行。

縣府原需負擔105.58億元配合款，經政務委員陳金德協調後，下調至57.55億元。卓榮泰指出，中央會依全國一致標準補助，若地方財政能力不足，會研議其他協助方式。

卓榮泰提到，除鐵路高架化外，中央同步推動高鐵延伸宜蘭與台62線瑞濱至頭城路段可行性評估，並規畫優化濱海觀光路網，替區域發展預作準備。他重申，行政院將在安全效率與財務可行性間取得平衡，讓宜蘭擺脫交通限制，帶動整體產業與城市升級。