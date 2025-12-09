宜蘭鐵路高架化 地方配合款降至57.55億

台北市 / 綜合報導 台北知名糕餅老店，傳出食安疑慮了嗎？有民眾將鳳梨酥買回家，卻驚見裡面有不明的黑色毛絨絨異物，外觀看起來像是「煤炭精靈」，民眾表示第一時間有和店家反映，卻沒有得到道歉和說明，認為店家的處理方式消極，也擔心吃下肚恐怕會有食安問題。對此業者回應，已經有應消費者要求進行退費，也持續查明不明物的來源。而台北市衛生局今(9)日上午也已經派員到場稽查。 民眾在店門口排起隊伍 ， 準備入內選購 ， 台北這間知名糕餅老店的鳳梨酥 ， 是不少人的必買品項 ， 也入選台北最佳伴手禮 ，不過有民眾，日將鳳梨酥買回家，打開來要吃，卻發現裡面有不明的黑色毛絨絨異物，第一時間向店家反映，卻沒有得到道歉和說明，認為店家的處理方式消極，也擔心若真的吃下肚，恐怕會有食安問題。當事民眾說：「他也沒有說是什麼異物啊，都沒有跟我們告知啊，給我的理由是說，今天不是我上班，然後就推掉了，然後我就請說那你請物流把東西送回來給我，他也都沒有，不了了之。」當事店家店長張教盈說：「目前的話還在查詢中，因為真的就是不確定說來源是什麼，我們今天衛生局也有來稽查，他是確認說沒有問題。」業者表示，接獲投訴後已經回收有問題的食品，目前也還在查明異物來源，同時也應消費者要求退回一盒的費用，另外補一盒新的鳳梨酥補償。台北市衛生局食藥科科長林冠蓁說：「如查獲相關缺失，會要求限期改善，期屆複查如仍不符規定，依違反食安法第8條及第44條，處6萬到2億元罰鍰。」根據了解，台北市衛生局9號上午，已經派員到場稽查，無發現明顯缺失，店家後續也將持續追查不明物體來源。 原始連結

華視影音 ・ 7 小時前 ・ 1