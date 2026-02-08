宜蘭鐵路高架化15公里要價501億 卓揆：不能只看成本

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

行政院長卓榮泰今(2/8)表示，宜蘭車站到羅東車站的路程雖然只有11分鐘，但整段鐵路高架化預計11年才能完成；而這15公里的工程預計要花501億，但不能單純用每公里多少錢計算，若只看成本，東部重大建設將難以推行。

行政院長卓榮泰，資料照

卓揆上午赴宜蘭市視察宜蘭至羅東鐵路高架化計畫，他指出，羅東站到宜蘭站的鐵路高架化，政府施政要看整體規劃，包括公共安全、環境永續、民眾期待、都市縫合，特別是高架化後能消除4 個陸橋、9 個平交道，促進都市發展與空間利用。

卓揆說，雖有地方民代說「錢不是問題」，但他身為院長，還是得先解決錢的問題。 在這 501 億的預算中，中央會負責一部分補助，地方也要負擔自籌款，會依據全國性一致的標準，來處理中央與地方的經費分擔，若地方財政能力確實不足，會再研議其他方式協助。

卓揆表示，除了鐵路高架化跟高鐵問題外，也已經對台62縣從瑞濱到頭城這段，已經進行可行性評估，目前政院已經核定評估，將優化宜蘭外澳濱海休憩系統，為觀光做準備。

卓揆說，稍早經過時，看到好幾個平交道柵欄下降，旁邊停等著車輛，想像一下，若是平面能夠完全縫合打平，那車輛，包括救護車就不用停等在平交道上。

卓揆說，行政院在過年前會做出最終決定，希望11分鐘的路程不要等到11年才完成，也會盡量讓錢不要發生問題，讓工程縮短時間，品質對國人有所交代。



