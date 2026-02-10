宜蘭鐵路高架地方配合款傳生變 陳金德：仍為57億

（中央社記者沈如峰宜蘭縣10日電）「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」宜蘭縣地方配合款，原本已從新台幣105億元調降至57億元，但傳出恐已生變。當時主持調配的行政院政委陳金德今天強調，「全案目前狀況未變」。

「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」總經費約501億元，預定民國124年完工通車。陳金德於民國113年9月曾宣布，經召集相關單位研析，這項建設案地方配合款將由105億元下修至57億元，希望讓地方政府負擔得起。去年12月9日，在行政院「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」綜合規劃研商會議中，確定地方負擔57億元。

廣告 廣告

國家發展委員會已完成審議「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」綜合規劃，行政院長卓榮泰日前也才剛視察這項建設，並宣布會在農曆春節前做出最終決定；如今宜蘭地方卻傳出，宜蘭要配合負擔的57億元的可能會有變化，且金額可能更多。

陳金德今天在宜蘭受訪說，因中央財務受財劃法修法影響，總預算都還沒有審查，計畫型補助經費的確面臨嚴重不足的狀況，中央會衡量相關經費做最好協助，到目前為止「宜蘭負擔57億元的協議還沒有變」。

宜蘭縣代理縣長林茂盛今天懇請中央依過去協商的結論，推動這項建設案，縣府將配合編列相關預算，希望能夠順利在民國124年完工通車。

縣府交通處指出，「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」範圍由四城站南端至冬山站北端，全長約15.845公里（已高架路段4.23公里），將配合高鐵延伸宜蘭計畫，增設宜蘭新站，完工後可消除現有9處平交道及4處陸橋，改善交通瓶頸，縫合鐵路兩側土地整體規劃，帶動地方產業發展。（編輯：張銘坤）1150210