宜蘭鐵路高架有變數 綠營憂衝擊選舉

鐵路高架地方配合款恐出現變數，民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳文昌（中）與議員林麗（左）、簡松樹（右）今天呼籲行政院維持57.55億。（李忠一攝）

宜蘭至羅東鐵路高架化計畫總經費達501.54億，去年底經過專案協商後，地方配合款從105.58億下修至57.55億，日前行政院長卓榮泰赴宜蘭視察時提及「須兼顧全國一致性標準」，讓地方擔憂配合款會回歸為105.58億，今天（10日）民進黨宜蘭縣議會黨團也直言，如配合款出現變化「勢必會影響到年底的選情！」

鐵路高架總經費501.54億元，經專案協商後免除用地取得、基地的配合款，縣府需要負擔的配合款從105.58億下修為57.55億，另有15.17億元是中央代墊，通車後縣府再分年償還，意即縣府最後負擔是72.72億，如回歸到105.58億，縣府需要多負擔32.86億。

民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳文昌表示，鐵路高架是宜蘭縣重大交通建設，卓院長來地方視察並宣布過年前核定，但如果地方配合款增加，相差30多億元，縣府恐怕無法承擔。

民進黨徵召律師林國漳參選宜蘭縣長，盼宜蘭縣重新插上綠旗，陳文昌直言，地方配合款如果有變化，會讓縣民非常傷心，也會衝擊到年底的宜蘭縣長選情。

縣議員林麗表示，鐵路高架談了30多年，57億餘元已經是縣府財政可以承受的極限，經費暴增也會衝擊到宜蘭縣的社福、地方建設，呼籲政院務必依照去年協商成果來執行。

縣議員簡松樹表示，宜蘭縣如果要迎接高鐵，鐵路高架是改善縣內交通非常重大的建設，如果配合款暴增30多億元，一定會衝擊年底選舉，變成政治攻防議題，盼中央承諾原先協商的配合款，並核定動工才是縣民之福。

