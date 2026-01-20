宜蘭長輩福利加碼！張勝德喊「敬老金下調至65歲發放」

宜蘭縣長參選人張勝德提出兩項以照顧長輩生活為核心的敬老政策，包括重陽敬老禮金下調至六十五歲開始發放、長青食堂每餐補助五十五元，希望把「照顧」從口號，變成日常。（張勝德提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣是一個有人情味的地方，照顧長輩不能只停在嘴上，而是要讓大家「有感」。宜蘭縣長參選人張勝德二十日提出兩項以照顧長輩生活為核心的敬老政策，包括重陽敬老禮金下調至六十五歲開始發放、長青食堂每餐補助五十五元，希望把「照顧」從口號，變成日常。

張勝德指出，目前宜蘭縣政府的重陽敬老禮金，從九十歲開始發放（原住民八十歲），長輩不是等到九十歲才開始辛苦，很多人六十多歲就已經在為健康、生活操心，所以「照顧長輩，要趁早」，他提出六十五歲以上長輩納入縣政府重陽敬老禮金發放對象，並依年齡分級發放，讓制度更公平、也更尊重。

標準規畫：六十五至六十九歲每人六百元、七十至七十九歲每人八百元、八十至八十九歲每人一千元，八十至八十九歲原住民長輩提高為二千元，九十至九十九歲每人二千元，一百歲以上人瑞則發給二萬元。

張勝德說，宜蘭的學童營養午餐政策推動多年，一個孩子到國中畢業，家庭大約可省下十萬元，若有三個孩子，更等於省了三萬元，這套制度已成為其他縣市學習的對象。

「孩子重要，長輩也一樣重要！」張勝德說，宜蘭長青食堂每天約有七千五百位長輩用餐，目前縣府補助各長青食堂行政作業費，用於支持性補助長輩餐費每餐約二十幾元，剩下由長者自行負擔；他主張長輩的一餐，應該跟孩子一樣重要，未來由縣府補助每餐五十五元，長者大約只需要再負擔二十元至三十元，負擔不高，珍惜資源共享。