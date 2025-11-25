宜蘭隘丁山有望成北東鐵路網核心？代理縣長回應了
宜蘭縣議長張勝德今（25）日拋出「隘丁山整平、打造北東鐵路啟終站」的大型交通構想，主張讓蘇澳新站旁的丘陵地成為北部與東部鐵路網的核心基地，帶動宜蘭邁向軌道經濟時代。對此，代理縣長林茂盛回應，目前鐵路高架工程已縮小基地規模，現階段不會動隘丁山，但從長期發展來看，確實是一個可再討論的方向。
張勝德今在議會總質詢時提出「隘丁山整平計畫」，希望將蘇澳新站旁具完整腹地的丘陵區重新定位為北部與東部鐵路的啟終站。他指出，隘丁山同時緊鄰北迴鐵路、台九線以及高速公路系統，是少數兼具交通匯聚、後勤調度與未來擴建彈性的戰略位置。
他強調，若能將此地整平並作為大型交通基地，不僅能建置調車場、維修設施與調度中心，更能串聯蘇澳港與蘇花改，成為東部規模最大的鐵路節點。此外，隘丁山並非密集住宅區，且緊鄰快速道路，為北台灣新終點站的理想條件。
張勝德說，若啟動隘丁山基地後，宜蘭將具備全線鐵路高架化的條件，不僅能提升區間車班次，也能以頭城、礁溪、宜蘭、羅東、冬山、蘇澳六大車站為核心，推動 TOD（大眾運輸導向）都市更新，讓產業、商業等全面升級。
為推動此案，張勝德提出四項建議，包括重啟可行性研究、納入交通部與國發會的軌道整體規劃、成立跨局處推動小組，以及將「全線高架＋六站 TOD」作為縣政核心戰略。他表示，議會責任不只是審查預算，更要與縣府共同為宜蘭打造長遠穩健的發展方向。
對於此構想，林茂盛回應，隘丁山確實曾是鐵路高架最初規劃的基地範圍，後來經台鐵局與鐵道局兩度討論後，現階段已縮小至 9.45 公頃即可支應工程需求，因此目前階段不會動到隘丁山。
但他也表示，若從長期發展角度來看，議長所提出的大規模構想具一定討論空間，未來縣府也會依宜蘭需求與整體發展評估可行性。林茂盛強調，宜蘭交通正處於關鍵轉折，縣府會以務實態度面對各種可能方案，持續與中央合作，確保宜蘭下一代擁有更安全、順暢、多元的交通及都市環境。
