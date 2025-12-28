宜蘭離震央最近也是震度4級？專家揭關鍵原因

宜蘭縣政府32.3公里處於昨（27）日晚間23時05分發生芮氏規模7.0地震。（示意圖／翻攝自pexels）





宜蘭縣政府32.3公里處於昨（27）日晚間23時05分發生芮氏規模7.0地震，震源深度約72.8公里，全台多地明顯有感，宜蘭最大震度達4級。前氣象局地震測報中心主任郭鎧紋指出，此次地震釋放能量約等同16顆原子彈。至於為何宜蘭距離震央最近卻未出現更高震度，台大地質系名譽教授陳文山也說明，這與1項原因有關。

深夜強震全台有感 多縣市同步達4級

此次地震的震央位於宜蘭縣政府32.3公里處，最大震度為4級，除了離震央最近的宜蘭縣測得最大震度外，新北市、花蓮縣、台北市、基隆市、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、台東縣、嘉義縣、嘉義市、台南市的最大震度都是4級，高雄市、屏東縣最大震度3級，連江縣、澎湖縣最大震度2級，金門縣則是1級震度。

宜蘭離震央最近卻測得一樣震度？

至於為何宜蘭距離震央最近，卻與其他16個縣市都測得一樣的震度，根據《TVBS新聞網》報導，台大地質系名譽教授陳文山透露，此次地震屬於菲律賓海板塊隱沒帶活動，該隱沒帶自花蓮一路向北延伸至台北，範圍廣、深度變化大，過去曾多次引發地震，其中靠近北部的地震多為深層型，震源深度可達100多公里至200公里，因此地表感受相對有限。

震源深度成關鍵 災害影響相對降低仍防餘震

陳文山也指出，震央深度與地表震度密切相關，因這次震源較深，稍微受到減緩，災害程度相對降低，不過未來數日仍不排除出現規模5至6的餘震，提醒民眾仍需提高警覺、做好防震準備。

今年首起規模7地震 專家解析非斷層型地震

前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋指出，這起地震是2025年首度出現的規模7以上地震，距離去（2024）年4月3日發生的花蓮地震已超過600天。他分析，該起地震釋放的能量相當驚人，約等同16顆原子彈，震源破裂範圍接近一個彰化縣大小。郭鎧紋也說明，此次地震並非斷層錯動所致，而是菲律賓海板塊沿琉球海溝向下隱沒，擠壓歐亞板塊所引發，屬於典型的深層隱沒帶地震。

