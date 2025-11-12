宜蘭雨彈轟炸！羅東市區馬路成河 水灌進民宅

宜蘭大雨狂多處淹水，羅東倉前路地下道，雨水宣洩不及，馬路淹成小河。（圖／授權自threads@1onemore_1）





宜蘭各地傳出積淹水的災情，羅東馬路淹成河道，水灌進民宅中，居民相當無奈。

玩笑中聽得出語帶無奈，鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應發威，宜蘭大雨狂多處淹水，羅東倉前路地下道，雨水宣洩不及，馬路淹成小河，網友還說，不仔細看以為是排水溝，羅東火車站前，車道淹成河道，駕駛盡可能放慢速度，因為水已經淹到輪胎，就怕車輛會拋錨卡在路中，警方也緊急拉起封鎖線，到場疏導交通。

民眾：「哇這次淹好大，不敢移車，太可怕了。」

然而不只外頭下大雨，市內也災情慘重。民眾：「變這樣了，已經到大腿了欸，到大腿了，領補助啦，領補助啦。」

公正路巷弄中的民宅，已經不是我家門前有小河，而是我家就是小河，水位已經到大腿，民眾只能站在高處，拍下家裡的慘況，宜蘭許多鄉鎮傳出了，積淹水災情，民眾只希望雨快點停，不要再造成更多影響。

