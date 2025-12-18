宜蘭雨汙共排成防汛破口 黃琤婷、楊弘旻促縣府正視改善

（記者陳志仁／宜蘭報導）鳳凰颱風與東北季風共伴效應帶來強降雨，重創宜蘭縣蘇澳地區，冬山鄉、羅東鎮及五結鄉多處淹水，居民生活受影響；面對極端氣候成為常態，宜蘭縣議員楊弘旻直指，宜蘭縣防汛體系中長期存在的「雨汙共排」問題，是造成淹水與污水溢流的重要結構性破口，縣府不應再迴避。

圖／宜蘭縣議員黃琤婷、楊弘旻要求縣府，儘速完成雨污混接住戶盤點，並提出明確改善期程，避免問題一再拖延。（宜蘭縣議員黃琤婷提供）

楊弘旻表示，縣府早期在部分地區興建雨水與污水下水道時，採取雨汙共排設計，明顯違反《宜蘭縣污水下水道用戶排水設備審查要點》中「雨水與污水管渠應分開設置」的規定；自治法規形同具文，卻未確實落實，導致颱風或豪雨來襲時，污水系統無法負荷而溢流，不僅加劇淹水災情，也帶來環境污染與公共衛生風險。

廣告 廣告

楊弘旻強調，更令民眾難以接受的是，部分案例中，縣府在發現雨汙未分流後，竟要求住戶自行負擔改善的費用；他直言，這是政府早期工程設計失當，卻將後果轉嫁給人民，「防汛本就是政府的責任，不應變成為民眾的額外負擔」。

宜蘭縣污水下水道自民國94年起陸續建設，早期接管過程中，確實出現雨水管線誤接污水系統情形；不少住戶在豪雨時發生「外面下雨、屋內冒水」的異常狀況，排水孔反向湧水，嚴重影響居住安全與生活品質。

楊弘旻指出，目前宜蘭縣營運中的污水系統包括「宜蘭系統」及「羅東系統」，接管用戶共66,375戶，縣府已完成16,596戶調查，初步顯示約5%住戶存在雨汙混接問題；他要求縣府全面盤點全縣，特別是冬山鄉等易淹水地區，逐年編列預算，由政府主導推動雨汙分流工程，從源頭降低淹水與污染風險。

宜蘭縣議員黃琤婷則補充，近期接獲多起的陳情，民眾反映大雨時，家中排水孔冒出污水，宛如噴泉，生活安全無法保障，要求縣府提出明確的改善期程；她已在議會中要求縣府儘速完成雨污混接住戶盤點，並提出明確改善期程，避免問題一再拖延。

楊弘旻強調，唯有正視歷史工程缺失、負起應有責任，防汛才能真正回到守護人民生命財產的本質。

更多引新聞報導

黃琤婷總質詢力促改革 縣政瓶頸與淹水補助受檢視

災民辛苦！宜蘭淹水補助缺口多 黃琤婷促政府全面檢討

