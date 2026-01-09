宜蘭雪隧路6車連環撞！車頭變形零件四散 3人急送醫

國道5號高架橋下的宜蘭雪隧路昨日（8日）下午5點多發生多車連環撞意外。（圖／東森新聞）





國道5號高架橋下的宜蘭雪隧路昨日（8日）下午5點多發生多車連環撞意外。事故波及包括小貨車、休旅車及轎車在內共6輛車，強大撞擊力道導致其中2部車輛車頭嚴重扭曲變形，現場零件四散。

下班尖峰發生追撞 疑未保持安全距離釀禍

初步調查顯示，這起6車連環撞事故疑似是因為車輛未保持安全距離，導致剎車不及而撞上。由於案發地點為雪隧路，且正值傍晚5時許的下班交通尖峰時段，該路段平時車流量大，事故發生後一度造成車流嚴重回堵。現場照片顯示多部車輛全撞在一起，路面滿目瘡痍，景象駭人。

事發當時車頭變形零件四散 。（圖／東森新聞）

警方到場疏導交通 釐清事故確切原因

事故發生後，警方隨即派員到場協助處理現場交通疏導，維持行車秩序。受傷的3名人員經緊急處置後已送往醫院治療，目前警方正持續調查釐清確切的車禍發生原因。警方提醒，行經該路段務必保持適當車距並注意車前狀況，以確保行車安全。

