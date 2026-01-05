宜蘭電線當曬衣繩？「空中晾衣」奇景曝光 民眾看傻

電線當曬衣繩？有民眾昨（4日）發現宜蘭市和陸路與新興路口的電纜線上方，竟發現掛著一件長袖衣服，奇景曝光後，引起討論。

網友捕捉到電纜線上方竟然掛著一件衣服。（圖／threads＠seapy1118網友授權提供）

一名網友在Threads發文表示「請問這件衣服有什麼故事嗎？」並附上一張圖片，只見宜蘭東門夜市停車場附近的路口，電纜線上面竟掛著長袖深色上衣，隨著風飄來飄去，從遠方看就非常顯眼。奇特景象曝光後，立刻引起熱議，網友紛紛留言，「它怎麼上去的」、「好天氣出門流浪」。

根據附近店家說法，一旁民宅剛好跟電纜線很接近，此衣服應該不是有人刻意掛上去，很可能是風吹的關係所造成。

廣告 廣告

雖然衣服掛在電纜線上方無造成任何意外，但提醒民眾衣物不慎掛在電纜線上，如果被認定影響公共安全及交通順暢，可能涉及《廢棄物清理法》，可處新台幣1200元至6000元罰鍰，曬衣服時最好多多注意，以免類似事件重演。

延伸閱讀

好市多4月會員費漲至1500元 提前3月續約享舊年費

輻射冷卻助攻！6縣市低溫特報 明晨凍破10度

菜瓜布「綠色面」含金鋼砂 網：長期刷恐刮壞餐具