宜蘭青年創生季登場 串聯創生市集與特色活動
▲宜蘭縣政府在中興文創園區舉辦「蘭作伙－宜蘭青年創生季」延續東區青聚點成果，轉型升級，展現宜蘭地方創生及青年串聯合作成果。代理縣長林茂盛參觀展場。（記者董秀雲攝）
今年由縣府打造專屬青年創生交流的空間「宜蘭青年創生基地」，延續東區青聚點成果，轉型升級，展現宜蘭地方創生及青年串聯合作成果，今（八） 日上午十一時在中興文創園區舉辦「蘭作伙－宜蘭青年創生季」帶來創生基地這一年的精彩成果，也相揪創生團隊、五結鄉公所及蘇澳鎮公所一起參與，辦理創生市集、體驗活動、分享會與多元演出，展現青年行動的地方實踐能量，活動以宜蘭青年創生基地為核心，串聯戲棚下及光合屋，有近百組品牌參、與市集及多達十五場活動，打造具宜蘭特色的青年創生派對。「蘭作伙－宜蘭青年創生季」至十六日。首日活動由代理縣長林茂盛出席，縣府勞工處長游宏隆、縣議會議長張勝德、縣議員林麗、縣議員陳鴻禧、縣議員邱素梅、宜蘭市長陳美玲、五結鄉長沈德茂、縣工策會總幹事陳志信、羅東鎮公所秘書劉占祥共襄盛會。代理縣長林茂盛等一行轉往「宜蘭青年創生基地」參觀，展現在推動青年團隊進駐創生、宜蘭青年創生行動蹲點見習計畫、創生沙龍及主題展等，帶領大眾以不同的方式認識並參與在地創生。
宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，青年是宜蘭在地發展前進的重要力量，有了他們的投入，為各鄉鎮、各社區增添跨世代、跨產業與跨文化的活力，他們展現出在宜蘭發展的多元面貌，在宜蘭生活的可能性，帶來未來的不同想像。地方創生要成功，除了深耕在地，更要勇敢走出宜蘭，對接世界！
代理縣長林茂盛正式宣布，縣府積極提供各產業多元資源與支持，協助青創品牌穩健成長，進一步拓展市場、接軌國際，縣府將於明年一一五年度帶領二十家青創品牌參展國際型展覽會。透過與全球產業的交流，青年創業家將掌握國際趨勢、明確品牌發展方向，與國際通路對接，開拓海外市場，邁向外銷國際的新里程碑。縣府期望藉此行動，讓宜蘭青創品牌在國際舞台上展現創意與實力，提升「宜蘭品牌」的國際知名度。
縣府營運創生基地推動各項計畫，在宜蘭打造共學、共創、共好的創生生活圈，號召三十多組團隊參與計畫，數百位青年一起參與，以中興文創園區4號建物為主要場域，建立一個認識宜蘭創生特色的平台「宜蘭青年創生基地」，持續空間營運，提供交流與活動空間。此次宜蘭青年創生季以「蘭作伙」為主題，象徵宜蘭青年一起投入參與這場創生派對，也攜手在宜蘭打拼。活動開場由國立羅東高級中學街頭文化社與阿卡貝拉社的熱力演出為創生季揭開序幕，創生季九天活動，整合創生基地八組進駐團隊，8博士農場、海島紀實文化工作室、冬山1946文化基地、糧心聚落、大腳小腳親子共學宜蘭團、休三工作室、創12及流路編輯室等，展出進駐基地培力成果，呈現各團隊在農產品製作、養蜂技術、兒童權益及地方文化等進駐成果，展覽以策展、商品展售與互動體驗的方式呈現；並展出創生主題展「給地方創生團隊一個迴響！」以十二位青年見習生角度，透過他們的視角側寫紀錄他們至宜蘭九個創生團隊場域中見習的所見所聞；同時辦理十一場主題活動，有來自林育安、陳子揚等十二名見習生分享會以及創生團隊體驗活動，主題從水管水槍到說菜講堂。
創生季與各鄉鎮一起共好、共榮，活動期間主題市集，除了有宜蘭創生團隊參與，也攜手串聯五結鄉公所的五結鄉青年創業及休閒農業行銷活動「五結五青五探集」、蘇澳鎮公所「農漁文化餐桌體驗-說菜講堂」、青年培力工作站蘇澳微產業共創計畫的「蘇澳好市」以及在地團隊「九怪市」等，號召近百組宜蘭品牌共襄盛舉，市集期間消費集章，就有機會獲得創生好物。
縣府表示，宜蘭青年創生基地推動團隊進駐、青年創生行動蹲點見習計畫、創生沙龍及主題展出等，與縣內創生團隊、地方創生青年培力工作站與青聚點合作，在這裡，「地方創生」不僅是政策口號，而是透過一群返鄉、駐地、關心土地的年輕人所累積出的行動能量。此次創生季不僅是年度成果的展演，也是一場地方與青年共同想像未來的公共節慶，希望透過多元展演與開放交流，讓更多人走進創生現場，理解青年如何從生活、工作與文化出發，為宜蘭提出屬於未來的生活提案。縣府也將持續以多元的方式鼓勵青年在地創生，成為青年在地方發展的後盾，讓每位青年都能在宜蘭發揮所長，實踐理想生活。
「宜蘭青年創生季」活動自十一月八日至十一月十六日邀請大家一同感受青年創生的熱度與宜蘭土地的溫度，更多「宜蘭青年創生基地」服務資訊及詳細活動內容，請至「宜蘭青年創生基地」官方網站(https://eryh.e-land.gov.tw/)及「 宜蘭青年創生基地」官方臉書(https://www.facebook.com/ East.Youth.Hub)！
