宜蘭青年創生季 秀豐富成果

今年由縣府打造專屬青年創生交流的空間「宜蘭青年創生基地」，延續東區青聚點成果，轉型升級，展現宜蘭地方創生及青年串聯合作成果，昨（八）日上午十一時在中興文創園區舉辦「蘭作伙－宜蘭青年創生季」帶來創生基地這一年的精彩成果，也相揪創生團隊、五結鄉公所及蘇澳鎮公所一起參與，辦理創生市集、體驗活動、分享會與多元演出，展現青年行動的地方實踐能量，活動以宜蘭青年創生基地為核心，串聯戲棚下及光合屋，有近百組品牌參、與市集及多達十五場活動，打造具宜蘭特色的青年創生派對。「蘭作伙－宜蘭青年創生季」至十六日。首日活動由代理縣長林茂盛出席，縣府勞工處長游宏隆、縣議會議長張勝德、縣議員林麗、縣議員陳鴻禧、縣議員邱素梅、宜蘭市長陳美玲、五結鄉長沈德茂、縣工策會總幹事陳志信、羅東鎮公所秘書劉占祥共襄盛會。代理縣長林茂盛等一行轉往「宜蘭青年創生基地」參觀，展現在推動青年團隊進駐創生、宜蘭青年創生行動蹲點見習計畫、創生沙龍及主題展等，帶領大眾以不同的方式認識並參與在地創生。

宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，青年是宜蘭在地發展前進的重要力量，有了他們的投入，為各鄉鎮、各社區增添跨世代、跨產業與跨文化的活力，他們展現出在宜蘭發展的多元面貌，在宜蘭生活的可能性，帶來未來的不同想像。地方創生要成功，除了深耕在地，更要勇敢走出宜蘭，對接世界！

代理縣長林茂盛正式宣布，縣府積極提供各產業多元資源與支持，協助青創品牌穩健成長，進一步拓展市場、接軌國際，縣府將於明年一一五年度帶領二十家青創品牌參展國際型展覽會。透過與全球產業的交流，青年創業家將掌握國際趨勢、明確品牌發展方向，與國際通路對接，開拓海外市場，邁向外銷國際的新里程碑。縣府期望藉此行動，讓宜蘭青創品牌在國際舞台上展現創意與實力，提升「宜蘭品牌」的國際知名度。此次宜蘭青年創生季以「蘭作伙」為主題，象徵宜蘭青年一起投入參與這場創生派對，也攜手在宜蘭打拚。活動開場由國立羅東高級中學街頭文化社與阿卡貝拉社的熱力演出為創生季揭開序幕，創生季九天活動，整合創生基地八組進駐團隊，8博士農場、海島紀實文化工作室、冬山1946文化基地、糧心聚落、大腳小腳親子共學宜蘭團、休三工作室、創12及流路編輯室等，展出進駐基地培力成果，呈現各團隊在農產品製作、養蜂技術、兒童權益及地方文化等進駐成果，展覽以策展、商品展售與互動體驗的方式呈現；並展出創生主題展「給地方創生團隊一個迴響！」以十二位青年見習生角度，透過他們的視角側寫紀錄他們至宜蘭九個創生團隊場域中見習的所見所聞；同時辦理十一場主題活動，有來自林育安、陳子揚等十二名見習生分享會以及創生團隊體驗活動，主題從水管水槍到說菜講堂。