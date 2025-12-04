宜蘭青年征戰匹克球世界盃奪佳績，展現追夢與堅持力量。代理縣長林茂盛接見表揚參加第二屆「匹克球世界盃」優秀選手-蔡萱選手勇奪4.5女子單打金牌；蔡瀚琛則獲得3.5男子單打金牌及U14男子雙打組銅牌，代理縣長林茂盛接見表揚。（記者董秀雲攝）

▲宜蘭青年征戰匹克球世界盃奪佳績，展現追夢與堅持力量。代理縣長林茂盛接見表揚參加第二屆「匹克球世界盃」優秀選手-蔡萱選手勇奪4.5女子單打金牌；蔡瀚琛則獲得3.5男子單打金牌及U14男子雙打組銅牌，代理縣長林茂盛接見表揚。（記者董秀雲攝）

宜蘭縣政府於今（四）日上午九時在縣長會客室表揚參加第二屆「匹克球世界盃」Pickleball World Cup之優秀選手-蔡萱選手及宜蘭縣立羅東國中學生蔡瀚琛選手。該賽事於十月廿七日至十一月二日在美國佛羅里達州羅德岱堡Fort Lauderdale舉行，兩位選手表現亮眼，其中蔡萱勇奪4.5女子單打金牌；蔡瀚琛則獲得3.5男子單打金牌及U14男子雙打組銅牌，為宜蘭爭取國際榮耀。總統賴清德特電致賀「球技超群，揚譽海外」。副總統蕭美琴特電致賀「表現傑出，為國爭光」。代理縣長林茂盛接見表揚肯定兩人是宜蘭之光、台灣之光。宜蘭縣匹克球委員會主委也是中華民國匹克球總會理事長周曉琴、縣府教育處代理處長陳金奇共同出席。

代理縣長林茂盛表示，蔡萱選手及蔡瀚琛選手能在國際賽事榮獲金牌及銅牌，是宜蘭縣的榮耀，也是宜蘭縣基層體育扎根有成的最佳證明。他們對於長期訓練的努力與堅持，令人由衷敬佩，也感謝教練、家長及學校的支持，讓選手們能無後顧之憂地追求夢想。縣府未來將持續推動體育發展，期盼更多青年能在運動中找到自信、創造屬於自己的舞台。

兩位選手的優異表現，不僅為宜蘭縣贏得國際肯定，也展現出青年選手勇於挑戰的精神。期盼未來能有更多年輕選手受到鼓舞，投入運動、追求夢想，讓宜蘭在國際體壇持續發光。而縣府更持續建置優質匹克球場地，讓這項新興運動能更紮根落實於宜蘭縣，成為運動人才發光發熱的運動基地。

蔡萱選手表示，感謝中華民國匹克球總會周曉琴理事長Sandy給予參與世界級舞台的機會，也感謝隊友、家人和粉絲一路以來的支持。這次得獎讓她更確信在匹克球領域的努力與投入是值得的。她說，這座獎盃不只是榮耀，更提醒自己要持續精進，以更好的表現回饋大家的期待，也希望未來能把這份經驗分享給更多人。

蔡瀚琛選手則表示，能前往美國比賽是一段難忘且充實的體驗，旅途中遇見來自世界各地、實力堅強的選手，讓他大開眼界，也更確定自己必須不斷進步、不能停下腳步。他分享，每一天都在挑戰與學習，特別是面對壓力與不確定感時，更感受到自身的成長。他感謝理事長Sandy提供寶貴機會，以及一路支持他的球友、家人、金元福包裝與羅東國中，讓他能全心投入旅程及訓練。蔡瀚琛說，美國之行不只拓展視野，更讓他深刻體會追求卓越所需的準備與堅持。