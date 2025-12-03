「宜蘭青年公共參與人才培力計畫」系列活動，與「縣長有約」座談，宜蘭青年出任務！走進府會現場，代理縣長林茂盛親自出席，與青年面對面對談施政理念與縣政願景，鼓勵青年以行動參與、以創意改變社會。



（圖：宜蘭縣政府提供）

▲「宜蘭青年公共參與人才培力計畫」系列活動，與「縣長有約」座談，宜蘭青年出任務！走進府會現場，代理縣長林茂盛親自出席，與青年面對面對談施政理念與縣政願景，鼓勵青年以行動參與、以創意改變社會。



（圖：宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣政府為引導青年深入理解地方治理、提升公共參與知能與實務經驗，昨（三）日在縣府舉辦「一一四年度宜蘭青年公共參與人才培力計畫」系列活動︱縣政體驗營「走進縣府：縣政運作」，邀請青年直擊縣政現場，並舉辦「與縣長有約」座談，由代理縣長林茂盛親自出席，與青年面對面對談施政理念與縣政願景，鼓勵青年以行動參與、以創意改變社會。縣府勞工處長游宏隆共同出席。

代理縣長林茂盛於座談中表示，宜蘭縣政府長期重視青年公共參與，在推動縣政的過程中，青年不僅是縣政的觀察者，更是政策創新的推手。透過與青年直接交流，讓施政更貼近年輕世代的想法與需求，也期待青年能帶著創意與行動力，成為引領宜蘭前進的關鍵力量 。

縣府勞工處表示，青年是公共參與的重要力量，期盼透過從「理解制度」到「走進現場」，再到「提出行動方案」的一系列培力設計，讓青年不只是旁觀者，更成為政府推動公共事務、政策對話的夥伴。從縣政體驗、地方踏查到行動培力的多元歷程，透過一系列培力與交流，建立青年與政府之間的信任與對話，為宜蘭累積更深厚的公共參與能量。

宜蘭縣政府誠摯邀請關心地方發展與公共議題的青年持續投入公共參與，一起用行動改變宜蘭、打造更好的未來，更多青年活動資訊，請至「宜蘭縣政府青年事務科」臉書粉絲專頁（https://www.face-book.com/yeelandyouthpower）查詢。

此次「走進縣政」活動以縣政運作為主軸，除「與縣長有約」外，也安排專題講座《縣府施政方向》，由縣府計畫處說明施政藍圖與發展方向，協助青年瞭解行政體系的組織分工與政策運作的脈絡。隨後，青年實地走訪縣府空間，從建築設計到局處配置，體驗縣府「環境公園化、空間親民化、建築在地化」的治理理念 。

「縣政體驗營」共規劃三場課程，皆已陸續完成。前兩場「走進議會：立法監督」及「質詢觀摩」帶領青年深入地方立法體系，透過場域導覽、議事規則講解及進入議場旁聽席觀摩質詢，親身感受質詢的臨場氛圍，讓青年藉此瞭解議事攻防與民意監督的實際運作。