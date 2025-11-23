宜蘭青年腦死遺愛人間 警國5開道急送2器官北上助4人重生

即時中心／徐子為報導



宜蘭縣1名30多歲男子本月19日發生意外導致腦出血，送到陽明交通大學附設醫院救治後仍呈現腦死狀態，家屬同意捐出2顆腎臟、心臟、肝臟，嘉惠4名病患，腎臟留在宜蘭，心臟及肝臟送台北。但由於今（23）天正值周日，國5雪隧車流量相當大，下午經由宜蘭警車與國道紅斑車一路開道，與時間賽跑搶命送達移植醫院，完成捐贈者遺愛人間心願，成就生命大愛。





在醫院與檢察官共同相驗，確認患者腦死後，經器官捐贈移植登錄中心配對，心臟、肝臟等器官由醫療團隊分送到指定醫院，台大醫院、振興醫院、台北榮總醫院跨區協助合作，成就這份跨區域的生命接力。



其中，腎臟由陽明交大醫院肩負移植重任，醫療團隊將捐贈的腎臟留在宜蘭，立即展開移植手術，順利完成大愛延續。心臟與肝臟方面，心臟於下午2時25分出發送往振興醫院，肝臟則於下午4時20分出發，送到台北榮總醫院進行移植手術，為多位急需器官的病患帶來重生希望。



由於今天剛好是周末假日，下午正值國道5號交通顛峰時段、車流多且易造成壅塞，器官移植分秒必爭，尤其心臟冰凍保存黃金時間僅2小時，透過宜蘭縣警局交通隊與國道高速公路警局跨區接力合作，為多家醫院救護車開道護送器官，中於得以在最短時間內，將器官安全送達移植醫院。



陽明交大醫院表示，要對捐贈者家屬的無私大愛深表感謝，也向參與任務的檢警、交通大隊及各醫學中心醫療團隊致上最高敬意，捐贈者以無言的方式擁抱世界，將愛完整傳遞，也為多位受贈者爭取生命延續的契機，善行將長存人心，成為照亮他人生命的光芒。







