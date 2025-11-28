宜蘭青年走讀亮點施政 培力公共參與新能量

深入公共治理現場，宜蘭青年走讀亮點施政。（

圖：宜蘭縣府勞工處提供）

▲深入公共治理現場，宜蘭青年走讀亮點施政。（

圖：宜蘭縣府勞工處提供）

為縮短青年世代與公共政策的距離，培育公共參與人才，宜蘭縣政府辦理「一一四年度宜蘭青年公共參與人才培力計畫」，以「走入施政現場」為核心理念，規劃三場次縣內參訪活動，帶領宜蘭縣第七屆青年事務委員及關心公共事務的青年，實地走訪頭城大溪漁港、蘇澳朝陽社區及蘇澳溪水環境工程等，由縣府團隊及第一線執行單位分享與引導。讓青年們看見獲獎工程和政策背後的挑戰與努力，也從「海洋永續」、「地方創生」到「生態治理」等三條不同治理路線中，開啟理解公共政策的新視野，為未來的政策建言注入務實且創新的能量。

廣告 廣告

縣府勞工處表示，這三場精心規劃的「簡報說明、現地踏查、交流回饋」活動內容，期盼讓青年從政策「理解者」轉變為更具實務觀點的「倡議者」和「行動者」。透過走訪政策現場、與局處交流、觀察治理成果，青年不僅能看見政策背後的努力，也在真實場域中培養公共參與的敏感度與解析能力，更是跨世代、跨領域對話平臺的重要實踐。

青年是公共參與的重要力量，未來縣府將持續推動公共參與人才培力，讓青年成為推動宜蘭發展的關鍵力量。更多活動資訊請至「宜蘭縣政府青年事務科」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/yeelandyouthpower）查詢。

首先走訪全臺首座「海廢就地回收成材暫置所」，深入瞭解縣府如何整合企業、NGO與在地大溪漁港環保艦隊的力量，打造全臺首座以「4R模式」回收、再利用、再生、回饋運作的海廢循環基地。透過實地觀察海廢變身為再生材料，讓青年深刻體認到「公私協力」如何讓地方環境治理更具永續性；與設計品牌的跨界合作，破除對傳統廢棄物處理的刻板印象，也讓青年重新思考地方如何透過跨界合作解決環境問題，啟發未來青年參與環境永續的多元想像 。

在榮獲「金牌農村」金獎與「農村領航獎」肯定的蘇澳鎮朝陽社區，青年們看見社區如何凝聚居民共識，並透過青年回流與跨界串聯，將創意注入傳統漁農產業，打造出兼顧產業、文化與生態的永續生活場域，成為「由下而上」治理模式的成功典範。透過親手製作魚丸及社區走讀，瞭解如何串聯產業與文化，推動食漁教育及產業復振，青年深刻體會地方創生並非口號，而是長期蹲點、跨世代合作與社區主體性的累積。朝陽社區的行動歷程，增強青年未來投入地方公共事務的信心與認同，看見青年返鄉的無限可能。

最後一站走入榮獲多項公共工程大獎的「蘇澳溪高灘地水環境工程」，瞭解本府如何在防洪安全與生態保育之間取得平衡。透過實際體驗溪流的生態環境，觀察如何在硬體建設的規劃與完工後，納入公民參與機制，進而整合環境教育、人行空間與景觀設施的作法。青年也因此看見政府的治水思維的轉變，從人定勝天到「人與水共生」的治理哲學。將生態意識融入公共建設的視野，對於青年未來在思考公共議題時，具有更高度、更全面的判斷基準。