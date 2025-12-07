宜蘭青年領袖培訓營激發行動力 展現改變社會的新觀點

宜蘭青年公共參與人才培力計畫—領袖培訓營七日在國立臺灣師範大學林口校區探索體育園區圓滿落幕，兩天一夜的高強度實作活動中，從戶外高空探索到公共議題提案，培養未來參與公共事務所需的行動力與領導力。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

由宜蘭縣政府主辦的「一一四年度宜蘭青年公共參與人才培力計畫—領袖培訓營」，七日在國立臺灣師範大學林口校區探索體育園區圓滿落幕。來自全縣各地的青年學子與社團幹部，在兩天一夜的高強度實作活動中，從戶外高空探索到公共議題提案，培養未來參與公共事務所需的行動力與領導力。

此次營隊跳脫單向授課模式，結合「戶外探索教育」與「公共參與實務」兩大核心設計。首日的探索課程，青年們面對高空繩索、團隊協作任務等挑戰，由一開始的陌生與不安，逐步轉化為彼此信任與默契。跨越心理障礙、與夥伴並肩的瞬間，青年深刻體會領導並非發號施令，而是傾聽、溝通與共同完成目標的能力。許多學員分享，繩索上的每一步都需要勇氣，而這正是日後面對公共議題與承擔社會責任的需要基礎。

除了體能與心志的磨練，培訓營更聚焦於「議題思辨」與「行動企劃」兩大主軸。活動尾聲為「提案發表」環節，各組在有限時間內完成從問題定義、解方設計到成果展示等種種挑戰，也看見公民議題下的青年觀點與創意構想。