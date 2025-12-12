宜蘭青農吳啟銘勇奪全國冬片茶製茶評鑑冠軍 林茂盛親自致贈匾額賀榮耀

宜蘭青農吳啟銘勇奪全國冬片茶製茶評鑑冠軍，代理縣長林茂盛親自致贈匾額賀榮耀。（圖：宜蘭縣府提供）

▲宜蘭青農吳啟銘勇奪全國冬片茶製茶評鑑冠軍，代理縣長林茂盛親自致贈匾額賀榮耀。（圖：宜蘭縣府提供）

全國冬片茶製茶評鑑由南投縣名間鄉公所主辦，今年邁入第二十屆，活動於十二月四、五日在名間鄉獅子頭山製茶廠舉行，來自新北、新竹、宜蘭、桃園、苗栗、雲林、嘉義、花蓮及台東等縣市共四十位優秀茶農齊聚一堂，切磋精湛製茶技藝。最終，宜蘭縣青農吳啟銘脫穎而出，獲得冠軍殊榮。於今（ 十二）日代理縣長林茂盛特別肯定吳啟銘的努力與成果，並親自到場致贈匾額表揚，祝賀其以年輕之姿勇奪全國冠軍，為宜蘭茶樹立新典範。縣議員黃浴沂、黃雯如、林麗、吳宏謀、礁溪鄉農會理事長李淑芬、總幹事吳宜珮、縣府農業處長李新泰親臨祝賀。

代理縣長林茂盛表示，這項榮耀不僅彰顯宜蘭茶的高品質，更展現青年農民在專業技術上的堅持與創新，是宜蘭縣茶產業持續進步的象徵。

宜蘭縣政府表示，未來將持續協助茶農提升技術量能，並結合青農創新力量，推動品牌塑造、通路開發與體驗式行銷等多元策略，提升「宜蘭茶」在全國市場的能見度與辨識度，帶動本縣茶產業邁向更高的發展層次。

吳啟銘原以水果產業為主，八年前投入茶產業並加入礁溪鄉農會茶葉產銷班精進技術，目前專注栽培青心烏龍，茶園總面積約三點三公頃。

今年評鑑統一使用在地四季春品種為原料，由農業部茶及飲料改良場南部分場長林儒宏擔任總評審，競賽氣氛緊張而精彩。

此次競賽依包種茶工法進行日光萎凋、靜置萎凋、攪拌、發酵、炒菁到乾燥等繁複工序，並以外觀、水色、香氣與滋味進行綜合評比。評審指出，今年雖天候良好，但曝曬與攪拌工序仍具高度挑戰性，吳啟銘在活性處理環節掌握得宜，使其成品呈現花香清雅、滋味甘甜的特質，最終脫穎而出。