宜蘭頭城嚴重車禍！砂石車失控逆向 猛撞休旅車釀駕駛受困

【記者葉先鵬／宜蘭報導】宜蘭頭城今天（6日）傳出一起嚴重車禍，現場一輛砂石車不明原因逆向撞上休旅車，導致休旅車出現嚴重損毀，整個車頭潰縮卡進砂石車下，警消趕抵後隨即使用破壞工具進行搶救，目前後座乘客已順利脫困，至於駕駛及副駕駛則待救中。

據了解，今天上午10時許一輛砂石車沿頭城鎮青雲路二段往南下行駛，不料經過二城國小時卻突然失控衝往對向車道，接著迎面撞上正常行駛的黑色福特休旅車，強大衝擊力導致休旅車頭近乎全毀，車內人員也因此受困，詳細情形還有待進一步釐清。

