宜蘭頭城工地挖出古船？ 文化局初鑑定為漂流木

文化局科長偕同文資委員進入工地進行現勘，宜蘭頭城鎮一處建築工地在開挖地下室時，於6米深度挖出一批木料。

文史工作者認為應是頭圍港時期古船，文化局卻初步判定為不具文資價值的漂流木，引發文化界不滿、質疑不嚴謹。文化局5日偕同文資委員再現勘，文化界人士也到場關心。

由於這些木料，一部分暫時由考古學者邱水金保存，另一部分則遺留在工地現場，文化局多點勘查並轉移邱水金持有的木料，勘查結果預計下午出爐。

頭城鎮城東里長陳錫寶說明，「清朝的時候這裡應該算應該都是河道，這個河道裡面來講的話，後來是因為那個山崩才淤積下來。」

廣告 廣告

在地耆老表示，挖出疑似古船的地點日治時期以前都是河道，頭城鎮市區更有頭圍港供船隻停泊、運輸，之後因1924年颱風豪雨導致山區土石流，才讓河道淤積，頭圍港也因此被廢除。有文史工作者拿出台灣堡圖明治版比對，也證實挖出木料地點過去是河道。

文史工作者吳康綺指出，「位置其實就是這一個，大家有沒有看到一個框起來的，這個就是河道位置。」

文史工作者林正芳表示，「現在接下來我們希望說，現場的訊息如果不能用考古的方式，至少也能夠攝影錄影，把那個現場的訊息給保留下來。」

目前工地暫時停工，靜待文化局現勘結果。有文史工作者建議文化局，現場訊息如不能用考古方式研究，也應透過攝影方式記錄，相關處理程序也不宜拖太久，影響到建商的權利。