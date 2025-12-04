宜蘭頭城工地挖出疑似「超巨大古沉船」 驚人畫面曝光

宜蘭縣頭城鎮一處建築工地施工期間，意外從地下挖掘出一批體積龐大的木質構件。根據初步鑑定，這批木構件材質為檜木，其特殊的外型結構引發各界關注，部分民眾推測可能是古代沉船的遺跡。

宜蘭縣政府文化局於2日下午4時許接獲通報後，立即派員前往現場進行調查。文化局會同縣府建設處共同會勘，並向縣內文化資產委員及雲林科技大學建築系教授諮詢專業意見，以釐清木構件的來源與性質。

經過初步評估，文化局判定這批木構件應為早期的漂流木，後來經過人為加工處理，製作成用途不明的構造物。專家指出，根據歷史文獻記載，清朝時期的船隻主要使用樟木作為建材，而檜木則是在日本統治時期1915年之後才開始大規模砍伐使用。基於材質分析與歷史背景，初步排除這批木構件為古代沉船遺跡的可能性。

為求謹慎起見，宜蘭縣政府已規劃於12月5日邀請考古遺址領域的專家學者前往現場進行詳細勘查。透過專業鑑定，將能更準確判斷這批木構件的年代、用途及歷史價值。

縣府表示，待專家完成現場勘查作業後，這批木構件將運送至縣立蘭陽博物館進行妥善保存。後續將根據專家鑑定結果，研擬是否需要進行深入研究或採取其他保存措施，確保可能的文化資產得到適當保護。

