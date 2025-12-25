宜蘭頭城工地無考古遺址文化層 文資審議允建商復工

頭城建築工地裡日前發現一批木料，文史工作者認為，疑似是頭圍港時期古沈船，立刻通報。文化局現勘後，無法確定這批木料是否具文資價值，但建案現場確認沒有考古文化層，不過，建案已先停工。

宜蘭縣文化局副局長郭香蘭說明，「同意通過開發單位復工，但是也要求開發單位在復工前，應委託考古專家學者來進行施工監看。」

文化局24日召開文資審議會，針對建案是否復工等議題討論，因現場沒有考古文化層，無破壞考古遺址之虞，同意通過開發單位復工，但要求現場委託考古專家學者進行施工監看。不過文化局提案，希望未來遇到類似案例，沒有破壞考古遺址之虞，以通案形式同意開發單位先復工，則讓外界質疑違反《文資法》。

廣告 廣告

文史工作者林正芳認為，「造成行政單位裁量權太大。」

文史工作者認為，遇到類似案例，如有公安等急迫疑慮，應以個案方式權衡變通，或者加速行政效率，用通案方式同意復工，會導致行政單位裁量權過大。審議文資委員則認為，理解縣府為兼顧文化保存及公共安全之立意，但建議先研議更周延的配套措施後，再提送審議。

宜蘭縣議員林詩穎指出，「目前文化局在這件事情上的作業方式，其實也確實稍微有點顯得有點緩慢，當然會造成地方上有所質疑。」

針對此案文化局已非首次引發爭議，過去就曾在未帶文資委員到現場的情況下，初步認定這批木料為不具文資價值漂流木，遭文化團體撻伐。由於爭議不斷，有民代提案，要求文化局針對此案進度應開誠布公，充分對外說明；至於這批木料是否具文資價值，文化局表示尚待研究。

更多公視新聞網報導

宜蘭頭城挖出古船？ 文資委員確認是人造物

宜蘭頭城工地挖出古船？ 文化局初鑑定為漂流木

頭城工地疑挖到遺留古船隻 宜縣府將召集考古學家現勘

