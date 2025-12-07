宜蘭頭城建築工地發現木質構件 學者研判：是百年歷史文物非漂流木！

宜蘭縣頭城鎮一處建築工地，意外挖出一批外型疑似「古沉船」遺跡的木質構件。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣頭城鎮一處建築工地，2日下午意外挖出一批外型疑似「古沉船」遺跡的木質構件。宜蘭地方史學者張文義今天（7日）發文說，「是歷史文物，不是『漂流木』，值得珍惜」。

宜蘭建築工地發現疑似「古沉船」遺跡的木質構件

針對工地挖出外型疑似「古沉船」遺跡的木質構件，宜蘭縣府日前說，2日下午16時接獲通報後，文化局3日上午10時便會同縣府建設處共同會勘，同時向縣內2位文資委員及雲科大建築系教授請益相關專業意見。初步分析指出，該木質構件應為早期漂流木後經人為加工成用途不明之構造物。

非漂流木！ 學者研判為百年前歷史文物

對此，張文義今天說，近日在頭城鎮因大樓施工開挖地下室而出土的船型木料，是歷史文物，不是「漂流木」，值得珍惜。依據頭城吳小姐提供照片和現場發現的情況，深埋地下數公尺泥沙中的船隻木料，狀況保存良好，另外也有陶片。

廣告 廣告

張文義表示，現在的青雲路，曾經是烏石港河道，媽祖廟慶元宮廟埕是船隻停靠碼頭，可以裝卸貨物，帶動頭城古街的繁榮，這條河道曾經是龍舟兢渡所在。

張文義提到，1924年8月，颱風連日下大雨，河水挾帶泥沙，就像今年9月花蓮縣光復鄉一樣，造成嚴重災害，從福德坑溪流下的泥沙，一夜之間把原本可以行船的河道埋沒，從此港口變成道路，也不再有人山人海看龍舟的景況，歷史事實都在耆老回憶中。

張文義指出，此次出土船隻木料埸地，就在當年河道旁邊，當時經營船隻貨運的米商林和家族就居住在附近，而且有人在「釘船仔」（造船）。當年的大坑罟（大坑里）和頭城隔著河道（河港），來往需要坐船，所以地名叫做過港，而有路名過港路。

張文義說，以歷史角度和現場出土船隻木料來看，可能是1924年被泥沙埋沒在地下，今年2025年，歷經101年被人從數公尺地下開挖出來，沾滿泥沙的木料，在在訴說著頭城河道航運歷史，印證了歷史，同時也增添了不可多得的歷史文物，提供歷史解說材料。

更多鏡週刊報導

宜蘭工地挖出「古沉船」？初判結果曝光 5日再邀學者現勘

不是統戰也非言論審查！小紅書遭封1年 沈伯洋曝：只能因為「這理由」

快訊／8歲兒遭爆涉校園霸凌 賴瑞隆激動落淚再致歉：會讓孩子離開學校