宜蘭頭城挖出古船？ 文資委員確認是人造物

文化局科長偕同文資委員進入工地進行現勘，宜蘭頭城鎮這處建築工地在開挖地下室時，於6米深度挖出一批木料，文史工作者認為，應是頭圍港時期古船。

不過，日前文化局在未找文資委員到現場的情況下，就初步判定為不具文資價值的漂流木，引起質疑不夠嚴謹，因此，5日由文資委員實地現勘。

文化局多點勘查，最後確認現場未發現史前或歷史時間考古文化層，至於木質構造物僅確認是人造物，將進一步委託特殊領域之專業單位研究。

頭城鎮城東里長陳錫寶說道，「清朝的時候，這裡應該算應該都是河道，這個河道裡面來講的話，後來是因為山崩才淤積下來。」

在地耆老表示，挖出疑似古船的地點，日治時期以前都是河道，頭城鎮市區更有頭圍港供船隻停泊、運輸，之後因1924年颱風豪雨導致山區土石流，才讓河道淤積，頭圍港也因此被廢除。

有文史工作者拿出台灣堡圖明治版比對，也證實挖出木料地點過去是河道。

文史工作者吳康綺說明，「位置其實就是這一個有沒有，大家有沒有看到一個框起來的，這個就是河道位置。」

文史工作者林正芳認為，「現在接下來我們希望說，現場的訊息如果不能用考古的方式，至少也能夠攝影、錄影，把那個現場的訊息給保留下來。」

目前工地仍舊停工，有文史工作者建議文化局，現場訊息如不能用考古方式研究，也應透過攝影方式記錄。文化局則表示，已要求施工廠商未來復工後，必須委託考古專家學者進行施工監看，如果再挖出疑似遺跡等人造物，就必須再停工。