宜蘭頭城深夜食堂～鹽烤魚上桌直接點火，魚肉嫩到會噴汁，生魚片切得像牛排一樣厚！

宜蘭頭城｜青雲80海鮮餐廳

來到宜蘭頭城玩，不管是去烏石港衝浪還是看海，晚餐到底要吃什麼總是讓人頭痛，相信大家最怕的就是走進觀光區的海鮮餐廳，標價不清，結果結帳時瞬間嚇傻，不然就是過了晚上八點，街上店家全關了找不到東西吃，這時候，這家位在頭城青雲路上的青雲80，絕對要收進你的頭城美食口袋名單！

它不只是一家普通的宜蘭熱炒店，更是在地人認證的高 CP 值深夜食堂，菜單明碼標價（除了螃蟹和一魚多吃）一路營業到凌晨 12 點，完全是夜貓子救星，店內走的是乾淨舒適的輕工業風，停車方便，完全打破你對傳統快炒店的印象，更像是日式深夜食堂

菜色方面更是沒話說，從視覺效果滿分的「火焰鹽烤魚」、誠意滿滿的「厚切生魚片」，到被網友推爆、鑊氣十足的「肉絲炒飯」，每一道都是百元價位卻很有水準，不管你是想找平價熱炒小酌一杯，還是家庭聚餐想吃豐盛合菜，這裡通通能滿足

宜蘭頭城｜青雲80海鮮餐廳

那晚在頭城，海風吹得人有點發懶，天色一暗，烏石港那一帶的觀光餐廳就像約好似地紛紛熄燈，我們開著車在青雲路上漫無目的地晃著，肚子餓得咕嚕叫，心裡卻很矛盾，既不想去便利商店隨便打發，又實在提不起勁開回礁溪市區人擠人

買五桐號喝一杯，旁邊就是一間「青雲 80」的海鮮餐廳，肚子也是真的餓了就乾脆坐下吃一頓，發現意外好吃，沒有浮誇的排場，也沒有觀光區那種強迫推銷的壓迫感，比起那種還要拿號碼牌、吃裝潢的網美店，這種能穿著拖鞋走進去，大口吃熱炒、大聲聊天的食堂，正和我們的胃口

宜蘭頭城｜青雲80海鮮餐廳

青雲80海鮮餐廳位置真的超級好找，店名「青雲 80」其實就是它的門牌號碼：青雲路三段 80 號，完全不用怕導航導錯，它就在頭城的主要幹道上，離烏石港衝浪區不遠，但又巧妙避開了港口那一排觀光客擠爆的一級戰區

宜蘭頭城｜青雲80海鮮餐廳

宜蘭頭城｜青雲80海鮮餐廳

最讓人感動的是停車問題，來宜蘭吃飯最怕找車位，但這裡因為臨大路邊，門口附近路邊白線也很好停，基本上車子直接「嚕」過去就能停在店門口或附近，不用為了吃頓飯繞半天找格子，對於開車族或剛衝完浪又餓又累的朋友來說，這種無壓力的停車條件，絕對是加分加到滿！

宜蘭頭城｜青雲80海鮮餐廳

店門還有養大尾吳郭魚，現點現撈做成鹽烤魚

宜蘭頭城｜青雲80海鮮餐廳

青雲 80 的內裝意外地很有質感，走的是挑高的輕工業風，混搭一種台式居酒屋的放鬆感，空間開闊，完全沒有傳統快炒店的壓迫感， 一樓是大圓桌搭配舒適的綠色軟墊靠背椅，這點很加分，畢竟吃熱炒就是要慢慢聊，坐得舒服很重要

宜蘭頭城｜青雲80海鮮餐廳

宜蘭頭城｜青雲80海鮮餐廳

沿著樓梯走上二樓，空間獨立，超級適合一大群朋友或是家族旅遊來這裡「包場」，大家在樓上大聲聊天、敲杯也不怕吵到別人

宜蘭頭城｜青雲80海鮮餐廳

宜蘭頭城｜青雲80海鮮餐廳

宜蘭頭城｜青雲80海鮮餐廳

看到青雲 80 的菜單真的會選擇困難！這根本是台式熱炒的火力展示，想吃什麼幾乎都有，從開胃的生魚片冷盤，到重口味的三杯、金沙系列，甚至還有炭火燒烤區可以配啤酒

宜蘭頭城｜青雲80海鮮餐廳

怕吃不飽也有炒飯炒麵與砂鍋魚頭，最佛心的是，除了活海鮮算時價，其他價錢都標得清清楚楚，大多就在百元到三百元區間。不用怕結帳被當盤子，點滿滿一桌也不心疼，吃起來就是安心又實在！

宜蘭頭城｜青雲80海鮮餐廳

除了單點，內行人都知道要抬頭看看牆上這些手寫的紅紙菜單，這才是多人聚餐的省荷包攻略！ 青雲 80 的合菜選擇意外地豐富，從 2500 元的超值餐到 8000 元的宴席大菜都有。最讓我驚豔的是那個 $2,500 的 8 人套餐，算下來一個人只要三百多塊，就能吃到招牌的「芋香小卷米粉湯」和「鹽烤活魚」，CP 值高到不可思議

宜蘭頭城｜青雲80海鮮餐廳

如果是帶長輩來慶生，也有 $5,000 或 $6,000 的豪華版，直接端出「佛跳牆」、「德國豬腳」和「大鮮蝦」，面子裡子都顧到了，這種不用燒腦點菜、坐下就能大口吃喝的痛快感！

宜蘭頭城｜青雲80海鮮餐廳

鹽烤魚

這道是老闆極力推薦必點的，光是上桌的那一刻就很有戲！店家會在包覆魚身的厚鹽層上倒高粱酒，然後點火，瞬間燃起的火焰不僅視覺效果拉滿，更能將高溫瞬間鎖進魚身，是一場充滿儀式感的火焰秀

宜蘭頭城｜青雲80海鮮餐廳

利用厚厚的鹽巴像窯烤一樣將魚密封，把魚肉的湯汁與精華完完整整地鎖在裡面，吃的時候要像拆禮物一樣，把變硬的鹽層連同魚皮輕輕掀開，底下的魚肉依然保持著極致的粉嫩與水潤

宜蘭頭城｜青雲80海鮮餐廳

這種做法最能吃出魚肉原始的鮮甜，完全沒有土味，肉質細緻又多汁，擠上一點隨盤附上的檸檬汁，清爽的酸香更能帶出魚肉的甜味

宜蘭頭城｜青雲80海鮮餐廳

奶油螃蟹（時價）

秋冬來海邊當然要吃螃蟹呀，正肥美說，這道結合了台式爆炒與西式奶油的做法，逼出了螃蟹的海洋鮮味，每一口蟹肉都吸飽了奶香與辛香料的層次

宜蘭頭城｜青雲80海鮮餐廳

吃這道菜千萬別客氣，一定要直接用手拿起來啃，咬下鮮美的蟹肉，濃郁的奶香味會在嘴裡久久不散，剩下的醬汁如果拿來淋在白飯上，絕對是讓體重失守的「白飯殺手」！

宜蘭頭城｜青雲80海鮮餐廳

宜蘭頭城｜青雲80海鮮餐廳

綜合生魚片

這道是來到海港餐廳絕對不能錯過的，光看照片那個厚度就覺得老闆很有誠意！這盤綜合刺身通常包含了海鮮店的「三劍客」：油脂豐富的鮭魚、色澤鮮紅的鮪魚，以及口感帶有嚼勁的旗魚

宜蘭頭城｜青雲80海鮮餐廳

最大的亮點在於它的「厚切」，師傅下刀沒在客氣，每一片都切得相當厚實，不是那種透光的薄片，這種厚度在嘴裡的慢慢咀嚼海味鮮美，感受魚肉的彈性與紮實度

宜蘭頭城｜青雲80海鮮餐廳

宜蘭頭城｜青雲80海鮮餐廳

鮭魚的油脂香氣濃郁、鮪魚綿密鮮美、旗魚則清爽甘甜，沾一點點醬油和山葵就好吃

宜蘭頭城｜青雲80海鮮餐廳

牛小排

本來以為熱炒店的牛肉料理頂多就是蔥爆牛肉或是淋滿黑胡椒醬的鐵板牛柳，沒想到這道牛小排一上桌，精緻度完全是餐酒館等級！

宜蘭頭城｜青雲80海鮮餐廳

鐵板底下還帶著微微的火焰在上演「視覺秀」，整個香氣都上來了，外層煎得焦香，咬開來裡面還保有粉嫩的色澤，肉汁會在嘴裡爆開，完全是牛排館等級的喔，喜歡牛排的朋友別錯過

宜蘭頭城｜青雲80海鮮餐廳

燙白蝦

懂吃的人都知道，海鮮如果不夠新鮮，通常得靠重口味的醬爆或油炸來掩蓋瑕疵；但這裡敢直接用滾水川燙，頂多佐以蔥絲、薑絲去腥提鮮，就代表老闆對自家的漁獲鮮度有絕對自信

宜蘭頭城｜青雲80海鮮餐廳

實際吃起來，蝦殼輕輕一撥就脫落，完全不黏肉，帶有俐落的「彈牙感」，其實不需要沾太多的哇沙米醬油，單吃就非常迷人，來到頭城這種海港邊，就是要吃這種「減法料理」，享受食材最原始的鮮甜暴力！

宜蘭頭城｜青雲80海鮮餐廳

燙小卷

這完全是「直球對決」的料理方式！跟蝦子一樣道理，只有夠新鮮的小卷才敢這樣「白灼」上桌，吃的時候不需要沾太多醬料，光是咬下去那種「脆、彈、鮮」的爆漿口感就非常迷人

宜蘭頭城｜青雲80海鮮餐廳

這道菜非常適合作為開胃菜，或是配著啤酒慢慢享用，是老饕來海港必點的鮮味指標

宜蘭頭城｜青雲80海鮮餐廳

鳳梨蝦球

這道是小孩指定要的熱炒店永遠的「白飯殺手」，金黃酥脆的炸蝦球，豪邁地淋上美乃滋，這道菜最怕吃到「粉比蝦厚」的雷，但青雲 80 的蝦球個頭相當碩大，咬下去「卡滋」一聲，薄酥的外皮應聲碎裂，緊接著是蝦肉彈牙鮮甜的口感

宜蘭頭城｜青雲80海鮮餐廳

宜蘭頭城｜青雲80海鮮餐廳

炒蛤蜊

吃的時候一定要豪邁一點，用手拿起將肥嫩的蛤蜊肉吃進嘴裡，老闆用的蛤蜊塊頭不小，鹹香帶著 海鮮自然鮮甜的滋味，配上九層塔獨特的辛香，絕對是搭配冰啤酒的最佳拍檔

宜蘭頭城｜青雲80海鮮餐廳

宜蘭頭城｜青雲80海鮮餐廳

蔥爆牛肉

這道蔥爆牛肉的「鑊氣」是家裡瓦斯爐炒不出來的味道！但我最愛的其實是旁邊的配角蔥段和洋蔥，洋蔥炒得剛剛好，保留了清脆的口感與甜味，完全沒有生蔥的辛辣感，配著鹹香濃郁的醬汁一起吃，真的會讓人忍不住一口接一口扒飯

宜蘭頭城｜青雲80海鮮餐廳

肉絲炒飯

米飯炒得超級乾爽、粒粒分明，完全沒有那種濕濕黏黏的口感，每一顆飯粒都裹上了醬油香和蛋香，說實話，就算桌上擺滿了龍蝦螃蟹，這種最樸實的澱粉美味，還是會讓人忍不住一口接一口，不知不覺就把整盤扒光光

宜蘭頭城｜青雲80海鮮餐廳

宜蘭頭城｜青雲80海鮮餐廳

吃完這一頓，心裡那種「挖到寶」的感覺，說實話，在頭城烏石港這個觀光一級戰區，要找到一間不踩雷、不把客人當「盤子」、價格又實在的店，有時候真的需要一點運氣

宜蘭頭城｜青雲80海鮮餐廳

而「青雲80」不像是一般只想做過路客生意的觀光餐廳，反而更像是在地人私藏的秘境餐廳，無論是那道視覺與味覺雙重享受的「火焰鹽烤魚」，還是那盤鑊氣十足、看似簡單卻讓人停不下來的「肉絲炒飯」，都能吃出師傅對火候與食材的掌控度高

宜蘭頭城｜青雲80海鮮餐廳

沒有浮誇矯情的擺盤，只有直球對決的新鮮海味，重點是，當你看到帳單的時候完全不會心驚膽跳，這種價格透明、高 CP 值的安心感，再加上它營業到凌晨的優勢，對於衝完浪肚子餓、或是開車剛下交流道想找地方填飽肚子的朋友，都能找到吃飯的地方

宜蘭頭城｜青雲80海鮮餐廳

不喜歡那種排隊排到天荒地老、只賣裝潢的店，而是偏愛東西好吃、又能大聲聊天不受拘束的「實力派」熱炒，那「青雲 80」絕對值得試看看，下次到頭城，別只是匆匆路過，把這間店收進口袋名單，好好享受這份屬於頭城的在地海味吧！

宜蘭頭城｜青雲80海鮮餐廳

宜蘭頭城｜青雲80海鮮餐廳

宜蘭頭城｜青雲80海鮮餐廳

青雲80-快炒/燒烤/海鮮料理餐廳

地址：261台灣宜蘭縣頭城鎮城南里青雲路三段80號

時間： 11:30–13:30、17:00–00:00 無公休

電話：039772300

停車：路邊白線好停

文章來源：卡夫卡愛旅行