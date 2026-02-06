宜蘭頭城砂石車失控撞休旅車 4人受困警消搶救中

即時中心／張英傑、許雯絜報導

今（6）日上午10時41分，宜蘭頭城路青雲路二段與青雲路二段165巷口發生聯結車與休旅車碰撞事故，119接獲民眾報案指出，現場有2名民眾受困，意識清楚，急需救援。

消防單位立即派遣第３大隊及頭城、礁溪車組前往現場搶救。11時01分，現場指揮官回報，救災車組已抵達，現場共有4名傷者，其中9歲女童右腹疼痛、8歲男童右耳疼痛，意識清楚，已送往陽大附醫治療；事故車輛駕駛與副駕駛仍在現場協助脫困，至11時40分許，一名女子從副駕駛座被救出。

警方調查，當時一輛砂石車南下行經青雲路二段、二城國小前時，疑似不明原因失控，衝過分隔島撞入對向車道，迎面撞上北上休旅車，導致休旅車直接卡入砂石車底部，嚴重毀損。

