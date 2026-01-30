宜蘭食品獲行銷貢獻卓著獎
超過一甲子的國內老牌食品廠宜蘭食品，採購台灣在地農糧並加工推出多支膾炙人口的旺旺仙貝等食品，長期推動在地產稻米品牌行銷，善盡企業社會責任，每年採購國產稻糧近4000噸，30日獲農業部頒予「農糧產品行銷貢獻卓著企業」。
宜蘭食品副總經理鍾永富指出，宜蘭食品長年採購國產稻糧，研發加工生產成一系列的旺旺食品，包含經典的旺旺仙貝、旺旺雪餅、旺旺大米餅、旺仔米餅、旺旺小小酥，以及每年不斷推新GotRice系列等多元應用以米為主原料的食品，在推動國產米的多元發展上不餘遺力，且透過大規模採購台灣在地稻米，每年穩定去化大量農糧，成為台灣米農最強有力的後盾，並進一步協助穩定國內米價，以實際行動支持社會責任。
農業部農糧署30日舉辦114年農糧產品行銷貢獻感恩會，並表揚對農產品行銷具卓越貢獻的46個企業，協助推動農產品行銷具卓越貢獻的企業及團體，包括宜蘭食品等食品業，以及全聯、家樂福等通路業。
農業部長陳駿季強調，過去一年對農業界是充滿挑戰的一年，面臨美國對等關稅、農產品外銷承壓，遭受一連串颱風、豪雨、非洲豬瘟等帶來的農災，在透過金融支援與產業升級等多重支援下，2025是「變動中求穩定」，展望2026目標是「穩定中再躍起」，農業不怕競爭，只要求公平交易環境，呼籲企業界多以契作穩定農產商品品質與農民收益。
鍾永富表示，宜蘭食品（旺旺集團）全球銷售覆蓋率逾60個國家，持續響應政府推廣在地農產品政策，透過與農民穩定契作，研發亦持續升級朝向在地化與健康化邁進，像是順應健康趨勢，加上在地農產青蔥、黑豆、紅麴等，且因應台灣進入超高齡社會，今年起高雄廠除了生產旺仔牛奶，亦將投產推出「食技研」熟齡營養補給飲品與果醋等全新新品，不僅要守護消費者的「安心美味」，更要推動農業轉型升級，榮獲此榮譽是社會責任的延續，將繼續深耕台灣土地，讓國產農糧在世界舞台上持續發光發熱。
