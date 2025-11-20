宜蘭食農教育「童年釀」 大隱國小23名小一生封藏回憶

宜蘭三星米馳名，當地中福酒廠以此釀酒，並搭配米糠發酵，釀出知名「米糠酒」，大隱國小校長何賢堯(左1)結合食農教育，帶著23名1年級新生進行「童年釀」，和家長一起封藏入學回憶。(記者王峻祺攝)

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭三星米馳名，當地中福酒廠以此釀酒，並搭配米糠發酵，釀出知名「米糠酒」，大隱國小今天結合食農教育，帶著23名1年級新生進行「童年釀」，和家長一起封藏入學回憶，預計畢業前會再取出彩繪瓶身後帶回家珍藏，紀錄6年來的成長歷程。

「封的不只是米酒，更是祝福與回憶！」校長何賢堯說，封米酒儀式取自傳統農村「封藏」的精神，象徵新生的成長旅程即將啟航，希望透過活動讓孩子感受「米食的溫度」，理解每一粒米的珍貴，從感恩土地開始，學會尊重自然、珍惜食物。

中福酒廠負責人馬何增說，教育不只是知識的傳遞，更是一種文化的延續，協助孩子親手封酒、見證儲酒過程，體驗家鄉產業與文化的美好；游姓學童分享，很期待畢業時取出「童年釀」，將會好好彩繪瓶身後送給爸爸和爺爺，感謝他們對家人的照顧。

陳姓家長說，與孩子一起親手封下米酒那一刻，彷彿看到妹妹6年後的樣子，親師生互動也讓家長更能感受到教育溫度，真的很有意義，尤其大家一起齊聲用台語朗誦對土地的祝福，相當溫馨。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

宜蘭大隱國小舉辦食農教育「童年釀」，邀請學生、家長參與。(記者王峻祺攝)

宜蘭大隱國小小一生開心體驗「童年釀」，期待畢業前取出彩繪瓶身帶回家。(記者王峻祺攝)

