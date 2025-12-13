宜蘭餐廳養殖魚池被偷釣 3大學生拉爽爽挨告進警局

記者黃國瑞／宜蘭報導

3名大學生在餐廳蓄養池偷釣魚被店家監視器拍下。（圖／翻攝畫面）

宜蘭員山鄉一家活魚餐廳前養殖魚池日前遭3名大學生偷釣魚，雖然3人未把從池內釣獲的鱸魚、吳郭魚帶走，因為魚體受傷賣相不佳，導致店家虧損逾萬元以上，因而報警提告。警方表示，涉案學生自稱不清楚該處是私人養殖池，釣完魚拍照留念後就放回，對店家感到很抱歉。

餐廳老闆表示，廠商送過來的活魚都養在店家的對面山泉水池，大約有近百隻，日前發現魚體跟魚嘴有潰爛的情況，調監視器後，發現前幾天清晨有3個年輕人騎機車停在水池邊，接著拿出釣竿釣魚，玩過後再把魚丟回池內，雖然魚沒有沒被拿走，但魚體受傷後就會開始慢慢爛掉，導致賣相不佳被客人罵，初估損失數萬元。

廣告 廣告

學生偷釣魚造成營業損失，店家報案提告。（圖／翻攝畫面）

涉案大學生被通知到案說明。（圖／翻攝畫面）

警方表示，民眾報案稱私人魚池遭不明人士垂釣，經循線追查，有3名大學生涉案，已通知對方到案說明，全案將依毀損罪嫌送辦。

據了解，3名年約20歲的男大生當天相約去雙連埤夜遊，路過魚池臨時起意一起釣魚，他們並不知道這個是私人的魚池，單純因為好玩，所以釣完拍照留念後就放回，大約釣了2個小時左右離開，並沒有把魚帶走，接到通知才知道事情嚴重性，3人都很後悔，也對店家感到相當抱歉。

更多三立新聞網報導

高雄街頭擂台影片曝！嫌「野馬」開太慢爆衝突 牛頭牌駕駛被猛踹打趴

南韓雙屍命案！投資股票慘賠2億 父勒殺9歲親生兒後墜樓亡

活活餓死4月大女嬰！高雄單親媽現況曝光 求撤銷羈押5度被駁

聖石董座「包養乾女兒身分曝光」 糖爹看片見臀部刺青才知道被綠

