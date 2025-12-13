地方中心／黃富溢 宜蘭報導

餐廳活魚遭惡作劇！宜蘭一間員山鄉活魚餐廳，戶外的私人魚池，魚的嘴巴被發現怎麼通通有傷口？老闆娘一調監視器發現，原來清晨有三名大學生偷偷來垂釣，釣完拍拍照，又把魚放了回去。如今整池魚都得換，損失超過五萬，讓老闆娘氣的報警，三人被依毀損罪送辦。

拿出相片，我的媽呀~怎麼每一隻魚，嘴巴通通流血、爛掉，讓老闆娘實在好生氣，沒想到，養在外面的私人魚池，竟遭人惡意垂釣！

宜蘭餐廳養殖魚池"偷釣樂" 3大學生挨告毀損下場慘了。（圖／民視新聞）

這是宜蘭員山鄉一間活魚餐廳，老闆娘在餐廳對面設置私人魚池，新鮮現釣現吃，然而近期客人卻反應魚的嘴巴不健康，本來以為是廠商送到不好的魚，沒想到，一調監視器，不得了！

只見有三人在魚池外鬼鬼祟祟，原來他們是宜蘭某大學的學生，8號清晨五點多，相約到雙連埤看星星，看完剛好經過魚池，臨時起意，直接免費釣魚、拍一拍照留念又放回水池，大約2個小時後，拍拍屁股走人。

老闆娘又氣又無奈，整池台灣鯛、鱸魚一共九十幾尾，通通得換掉，損失超過五萬，警方13號下午，也約談這三位同學到案說明。大學生一時好玩釣魚，疏不知代誌大條，被依毀損罪嫌送辦，直呼後悔不已。





