宜蘭首創「策展式」萌寵樂園！星夢森林劇場變身聖誕夢境

隨著 12 月聖誕佳節將至，宜蘭超人氣親子農場「星夢森林劇場」。打破傳統休閒農場的刻板印象，今年聖誕節玩出新高度！園區首度導入「空間策展」概念，將廣闊的戶外園區規劃為一座大型的「沉浸式聖誕藝廊」。

透過動線引導、裝置藝術與色彩美學，打造出「尋鹿大冒險」主題特展。遊客不僅能與可愛動物零距離互動，還能在美如畫報的場景中完成尋寶任務，更有機會將話題不斷的 iPhone 17 Pro 免費帶回家！

活動僅限 12/1 至 12/28，預計將掀起一波宜蘭旅遊打卡熱潮。

以「策展」視角重塑園區 三大主題展區必拍 星夢森林劇場將園區視為畫布，利用鮮明的色彩對比與空間堆疊，設計出三大核心展區，讓遊客彷彿走進精緻的繪本中：

1.【奇幻迎賓廊道】： 入口處以巨大的幾何糖果與繽紛聖誕球引路，兩側的拐杖糖步道在陽光下如同童話世界的指引線，引領遊客進入夢境。

2.【萌獸堆疊裝置藝術】： 位於「星夢甜點室」前的聖誕樹，並非傳統松樹，而是由數十隻水豚、漢堡公仔玩偶堆疊而成的軟萌裝置藝術，創意十足且療癒感滿分，被網友譽為「今年冬天最想擁抱的聖誕樹」。

3.【經典紅絲絨舞台】： 園區打造了一座彷彿百老匯後台的紅絲絨布幕場景，搭配奢華的聖誕樹與禮物盒造景，讓遊客在鏡頭前瞬間化身為聖誕劇碼的主角。

活動期間（12/01-12/28）推出四大亮點活動：

1.【尋鹿任務抽 iPhone】： 只要在園區內尋找隱藏的麋鹿蹤影，完成任務即可獲得抽獎資格，頭獎直接祭出 iPhone 17 Pro (256G)，貳獎則是價值 $30,000 的「森山寫照豪華露營券」，讓遊客玩得開心還能博好運。

2.【雙人聖誕套餐 CP 值爆表】： 原價 $1,580 的雙人套餐，聖誕優惠價只要 $999！內容包含餵食飼料 3 份、韓式拍貼 1 組，還能體驗「聖誕水豚娃娃 DIY」，再加碼送每日限量 20 組的「聖誕精靈福袋」，有吃有玩又有拿。

3.【星願密語換薑餅人】： 至紀念品區領取星願小卡，寫下願望掛上聖誕樹並打卡分享，即可免費獲得限量的「薑餅人餅乾」一份。

4.【福星降臨】： 購買聖誕福袋，除了一次擁有一袋驚喜好禮，還能額外獲得一張 iPhone 抽獎券，中獎機率大翻倍！

宜蘭聖誕旅遊首選，星夢森林劇場一直以友善動物互動聞名，園區內擁有水豚、梅花鹿、羊駝等可愛動物。

趁著 2025 年末，不妨安排一趟宜蘭輕旅行，來星夢森林劇場感受濃厚的聖誕氣氛，在落羽松與聖誕樹下與小動物互動，試試手氣把 iPhone 帶回家！