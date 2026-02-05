宜蘭首席茶點品牌《三萩茶會》年度旗艦《東京茶沙龍系列》限量進駐遠東百貨全台11店 即日起開賣

美食中心/綜合報導

焙煎香氣，正式登場。 三萩茶會，來自宜蘭的沙龍級茶點品牌， 旗下明星作品《東京茶沙龍系列作》，即日起進駐遠東百貨全台11家櫃位。本系列由主廚 Chef Nagamitsu 長光 全程監製，主打商品為： 珈琲洋瓜甜心酥 × 三萩 AWARD 特供焙火烏龍茶及經典茶香鳳梨酥 ，春節限量，全面開賣。

焙煎 × 熟果 × 沙龍構築 來自主廚的製菓自信提案

主廚 Nagamitsu 長光，身兼洋食料理家與製菓顧問，職業出身於三代釀造世家， 多年旅歷京都、大阪、佐渡島，習得料理與發酵技術， 最終將日本職人節奏與宜蘭釀造文化，融合為一種「沙龍級味覺設計」。

珈琲洋瓜甜心酥 採用日本精品咖啡豆， 透過獨家 轉轉直火焙煎法

催化焦香， 呈現如「烤栗子 × 焦糖奶油」的深層香氣。內餡則使用三萩獨家 果浸熟成技術

處理洋瓜， 在微發酵過程中轉化出「熟果果酒」般的沉醉曲線。

這不是甜點， 而是一種經釀造師、時間與節奏調香的「沙龍構造」，茶點界的威士忌。

Vegan 製菓哲學 為香氣而生的無負擔甜點

三萩茶會全系列以 Vegan 製法為設計核心， 不是標榜，而是為了讓香氣更清晰、焙香更乾淨。主廚長光身為蔬食實踐者，擅長運用植物性油脂、果餡熟成與配方平衡， 讓甜點在不依賴奶蛋的情況下，依然擁有濃郁香氣與沙龍式延展感。

特供焙火烏龍茶 茶 × 菓子 一體式設計美學

與沙龍點心同步推出的《三萩茶會 AWARD 特供茶》， 精選台灣高山茶菁，並由主廚 Nagamitsu 長光親自設計焙火段數與香氣節奏， 讓茶體的焙香能自然呼應甜心酥的深焙果香與果酒氣息， 實現「茶與菓子同步起承轉合」的沙龍式搭配體驗。

此茶為日本高級料理亭專用之跨境訂製佐餐茶， 首次於台灣限量釋出，每店僅配額 6 盒。推薦珍藏，也推薦與甜心酥一同品味。

主廚監製 × 宜蘭製造 不交出風味決定權的製菓技術

從火力設定、餡體含水、餅皮熟成時間， 每一道環節皆由主廚 親自監製。「每一款點心，都是替你設計的味覺場景。」 這是品牌主廚的信條，也是三萩製造的核心。

春節限定販售 焙煎香氣已就位 沙龍時間請即入席。

三萩茶會《東京茶沙龍系列作》，即日起於 遠東百貨全台11間分公司 B1 異國美食櫃位正式登場。板橋限定活動： 凡於 板橋大遠百／小遠百 購買任兩件商品， 即有機會獲得主廚親贈價值$325沙龍限定小禮乙份（送完為止）。