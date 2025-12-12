宜蘭首座「文青溫室 × 動物互動 × 手作體驗」 農場啟動歲末試營運
圖說：宜蘭最美的透光溫室，文青風必拍打卡點。(圖片來源／遛遛三星)
位於宜蘭三星鄉、鄰近安農溪自然景觀的「遛遛三星農場」今日藉由媒體日亮相，以全台少見的「文青溫室 × 動物互動 × 手作課程 × 親子自然教育」為核心理念，打造一座兼具美學、療癒與深度體驗的全新型態農場。園區以白狐狸、水豚、迷你山羊等動物為亮點，結合四大主題課程，將動物保育教育、食農體驗與生活美學融入遊程，希望成為宜蘭最具特色、最療癒的親子系新地標。
宜蘭最美的透光溫室，文青風必拍打卡點。(圖片來源／遛遛三星)
搭配大量綠植、原木與自然採光。(圖片來源／遛遛三星)
搭配大量綠植、原木與自然採光。(圖片來源／遛遛三星)
全台唯一「文青溫室 × 動物互動」的沉浸式農場體驗
遛遛三星農場佔地廣闊，以「溫室美學」和「舒適動線」為規劃重點。園區內以四大空間亮點構築獨特體驗路徑：
一、宜蘭最美溫室：文青風必拍打卡點
園區主體以透光溫室打造，搭配大量綠植、原木與自然採光，呈現不同氣候下皆具層次的光影氛圍。無論晴天、陰天、雨天，皆能展現獨特風景，成為許多遊客到訪後第一個忍不住拍照分享的亮點。
二、小農夫農作體驗區：從土地學習自然的教室
園區規劃完整的農作教學場域，包括播種、植栽、土壤觀察等操作環境，讓孩子以遊戲式學習食農教育，體會土地、食物與日常生活的關係。
三、戶外動物互動草皮區：與動物朋友近距離相遇
遛遛三星以安全、舒適與友善為基礎，提供遊客與動物安心互動的環境。大片草皮更成為家庭野餐、放風與休息的最佳場域，也是園區最受親子與情侶歡迎的角落。
四、最 Chill 的草地放風區：陽光下的療癒時光
多處休憩座位、野餐墊與綠蔭環境，打造如同戶外森林客廳般的氛圍。旅客可以在這裡放鬆、拍照、與自然慢慢靠近。
水豚互動餵食體驗。(圖片來源／遛遛三星)
水豚互動餵食體驗。(圖片來源／遛遛三星)
遛遛三星最受歡迎、最活潑、溫順又帶點調皮的白狐狸。(圖片來源／遛遛三星)
白狐狸互動體驗課程。(圖片來源／遛遛三星)
由專業照護員帶領觀察、觸摸與認識爬蟲。(圖片來源／遛遛三星)
白狐狸、水豚、守宮明星登場
多樣化動物生態教育，成為家庭必訪農場！遛遛三星農場以「被看見，也被尊重」為動物照護理念，提供最適合動物的生活空間，也讓遊客能從互動中理解生態教育價值。
● 人氣擔當：白狐狸
園區飼養四隻活潑、溫順又帶點調皮的白狐狸，並設計安全的近距離互動體驗，是遊客專程造訪的最大亮點。許多親子家庭推薦：「孩子回家後一直說想再來看狐狸」。
● 療癒代表：水豚君
溫柔的水豚夥伴喜歡泡水、嗅聞與陽光，是園區中的療癒明星，也常成為拍照焦點。
● 孩子們的小跟班：迷你山羊
活潑可愛、親人又充滿好奇心的迷你山羊，是戶外草皮區最能與孩子友善接觸的動物。
● 生態教育重點：爬蟲小夥伴
包含豹紋守宮、藍舌蜥、球蟒、高冠變色龍等，由專業照護員帶領觀察、觸摸與認識，幫助孩子克服恐懼、建立生命敏感度。
由專業照護員帶領觀察、觸摸與認識爬蟲。(圖片來源／遛遛三星)
四大主打課程：體驗 × 教育 × 美學 一次滿足
為讓遊客不只是「觀看動物」，遛遛三星農場推出四大主題課程，以參與式體驗打造更完整的遊程記憶。
① 全台首發：白狐狸互動體驗
近距離觀察、餵食與了解狐狸的行為與習性，是園區最受期待的體驗。
② 好奇心對眼：爬寵上手課程
由講師帶領觀察爬蟲動物的紋理、動作與生態，透過安全引導建立孩子的勇氣與理性理解。
③ 泥土的芬芳：小農夫農作課程
親手播種、照護與觀察植物，將抽象的自然知識變成孩子能記住的生命經驗。
④ 療癒美學：鹿角蕨上板 DIY
鹿角蕨因外型獨特、品種多樣而深受植栽愛好者喜愛；遛遛提供上板手作課程，旅客可親手完成作品並帶回家，為生活加入一點會呼吸的自然風景。
提供鹿角蕨上板手作課程，旅客可親手完成作品並帶回家。(圖片來源／遛遛三星)
品牌理念：讓孩子更勇敢、讓大人更柔軟
遛遛三星農場秉持三項核心理念：
打造宜蘭最美、最友善的親子農場，以美學、互動、教育打造具儀式感的旅行體驗。
讓動物被看見、被理解，也被尊重，重視動物居住環境，透過導覽與教育，而非表演展示。
友善土地、友善旅遊，連結地方農作、慢活文化與自然風景，推廣溫和的旅行方式。
12/20 聖誕主題日：白狐狸陪你過聖誕・交換禮物來遛遛！
農場將於 12 月 20 日 舉辦聖誕主題日，推出多項限定活動：
穿綠色服裝或攜帶小禮物 → 門票買一送一
線上報名12/20交換禮物送限定白狐狸糖霜餅乾＋聖誕扭蛋
追蹤粉專＋留言抽獎，參加 VIP 大獎超過 4,000 元
白狐狸陪你一起過節
此外，12/13、12/14 試營運期間也推出限量優惠，包含宜蘭縣民12歲以下兒童免費入園、入場遊客贈送互動草葉、多肉植物、Google 五星評論贈禮等驚喜活動。
位置與營運資訊
遛遛三星農場 Wander Space
地址：宜蘭縣三星鄉富貴二路 516 號（Google Map 導航「遛遛三星」）
營業時間：10:00–17:00（週二、週三公休）
Facebook專頁：遛遛三星
12/20聖誕主題日活動報名：https://www.accupass.com/event/2512090422068513098080
