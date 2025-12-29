宜蘭馬年紀念紅包 限量預售

「二０二六歡樂宜蘭年」馬年紀念紅包十二月二日起限量發售，同時也開放免費索取馬年春聯。代理縣長林茂盛邀請全國民眾明年二月十六日除夕夜來宜蘭中興文創園區迎新年、拿紅包。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋∕宜蘭報導

宜蘭縣政府二十九日發表「二０二六歡樂宜蘭年」馬年紀念紅包及春聯的設計圖樣，以「馬福樂事」為主題，與Marvelous（奇妙、精彩）的諧音結合，主視覺由成功國小美術班學生共同創作，馬年紀念紅包即日起至一一五年二月六日限量預售發行，同時也開放免費索取馬年春聯，並邀請全國民眾明年二月十六日除夕夜來宜蘭中興文創園區迎新年、拿紅包！

發表會特別邀請由國中小學生所組成的「M&Ocean」樂團擔任表演嘉賓，他們正努力籌募圓夢基金參與美國音樂節，表演以童真、勇氣與創意，帶來活力十足的演出，用行動詮釋「勇敢追夢」的精神，充分與馬年主題想強調的生命力與希望相扣合。

代理縣長林茂盛親自揭曉馬年紀念紅包及春聯設計成果，林茂盛表示，邁入第三十三年的歡樂宜蘭年，今年主視覺以「馬福樂事」為主題，是由成功國小美術班學生共同創作；紀念紅包的立體馬結合存錢筒功能，讓民眾ＤＩＹ摺出象徵財源滾滾來的存錢筒，透過紅包傳遞「福氣在路上、馬上有錢、好事接連來」的祝福，期盼大家在新的一年勇往直前，收進的不只是紅包，更是滿滿的美好與樂事，一起迎向精彩不凡的Marvelous馬年。

此外，「二０二六歡樂宜蘭年」除夕晚會將於二月十六日盛大登場，縣府邀請全國民眾齊聚中興文創園區，參與起爐祈福儀式、拿紅包等傳統活動，歡度熱鬧溫馨跨年夜。