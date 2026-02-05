宜蘭馬年走春「呷平安」 222間廟宇分享平安粥

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭人好客，就連神明也樂善好施，每年春節免費分享平安粥，成為一大盛事，不僅本地人超愛，就連外地遊客也特地聞香前來「呷平安」，幾乎每間廟宇都食客盈門，今年約計222間廟宇提供服務，縣府預計10日將在「宜蘭春節服務不打烊」官網平安粥專區，公布「吃粥攻略！」

農曆春節走春吃平安粥，成為宜蘭限定活動，廣受民眾歡迎，宜蘭平安粥葷素各有特色，各廟宇端出霸氣海鮮粥、肉羹粥及八寶粥，鹹甜都好吃，除有粥品外，部分廟宇還會提供炒麵、炒米粉、熱湯等佳餚。

每年春節期間，還有許多外縣市信眾，包車到宜蘭進香，除祈求神明庇佑，其次就是為了吃平安粥，更有人按圖索驥，拿著「吃粥攻略」走遍縣內各大廟宇，品嘗平安粥特有滋味。

其中知名天公廟草湖玉尊宮，大年初一到初九每天無限量供應平安粥，安排近百名工作人員，採分工接力方式烹煮，一天平均用掉2千台斤以上白米，真材實料的好滋味，食客絡繹不絕。

宜蘭縣政府民政處表示，截至5日統計全縣約有222間廟宇將提供「吃平安粥」服務，近日名單還會增減，詳細資訊預計10日早上8點10分，在宜蘭市昭應宮舉辦清屯儀式後公布，各廟宇供應時間不同，縣府均會加以彙整，載明供應廟宇、日期、葷或素、寺廟電話及地址後上網公告，詳細資訊也可電洽各廟方查詢。

