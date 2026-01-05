宜蘭馬路驚見「曬衣奇景」！黑衣高掛電纜線 網友創意解謎

宜蘭市新興路昨傍晚出現離奇畫面，一件長袖黑衣竟高掛在馬路上方電纜線，隨風飄動格外醒目，來往用路人看傻眼。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭市新興路昨傍晚出現離奇畫面，一件長袖黑衣竟高掛在馬路上方電纜線，隨風飄動格外醒目，來往用路人看傻眼，紛紛拍下畫面上傳社群，網友狂酸「大馬路當曬衣場」、「怎麼掛上去的啦」、「太扯也太好笑」，瞬間掀起熱議。

誇張場景出現在東門夜市停車場附近、和陸路與新興路口。目擊民眾游小姐表示，昨天下午近5時上班途中，抬頭赫然發現道路正中央上方竟掛著一件衣服，第一時間完全搞不清楚狀況，本來以為是住戶曬衣服被風吹走，但又覺得怎麼會這麼剛好掛在電纜線上，真的百思不解又很好笑。

廣告 廣告

亦有網友將影片上傳網路，邊錄邊笑直呼「家裡沒地方曬衣服了嗎？」、「衣服晾在這裡是怎樣啦」，笑聲不斷。貼文曝光後，引來大批網友朝聖留言，「我更好奇要怎麼收衣服」、「神秘曬衣空間」、「太強了」、「還好不是白長裙，不然晚上會被嚇死」、「好珍惜宜蘭難得的陽光」。

網友也開始發揮柯南精神推理來源，有人猜測「被強風吹掛的」、「從高處掉下來剛好卡住」、「天外飛來一件衣服」，也有人合理分析，可能是電纜線經過住戶窗前，被當成臨時曬衣架，結果風吹「移位」，意外飄到馬路正中央。

附近居民透露，電纜線另一側確實緊鄰住家窗戶，昨天天氣晴朗，不排除有人直接將衣服掛在電纜線上晾曬，下午風勢轉強，才會被吹到路口上方，意外造成一場「馬路曬衣」的爆笑誤會。

更多中時新聞網報導

自提退休金 累積儲蓄還可節稅

曹西平猝逝 陸一龍嘆「演藝圈的遺憾」

吃飽就想睡 當心胰島素阻抗