宜蘭馬路驚魂！男狂揮利器作勢攻擊 駕駛嚇報警

宜蘭縣 / 綜合報導

有民眾昨(10)日下午在宜蘭市東港路附近，目睹一名男子，拿著斧頭與拐杖在大馬路上徘徊，除了突然衝向馬路還作勢攻擊，嚇得開車的駕駛立刻大迴轉，到派出所報案。而案發地點是當地學生通勤的必經要道，警方不敢大意，5分鐘內迅速出動逮捕男子，訊後也依社會秩序維護法送辦。

男子手裡拿著利器，突然衝上馬路，正在紅燈的汽車駕駛嚇壞了，綠燈一亮一秒都不敢停留，踩下油門大迴轉到派出所報案，員警VS.持利器男子說：「(你東西放下，東西放下都放下)那個車吵到我啊。」

廣告 廣告

駕駛嚇成這樣，因為仔細看，路邊的男子一手拿斧頭一手拿拐杖，在路邊徘迴，突然從路邊衝向馬路，又跑回去來來回回好幾趟，還揮舞雙手作勢攻擊，附近居民人心惶惶，附近民眾說：「他就這裡睡一下那裡睡一下，在這附近好幾個月了。」

警方昨日下午獲報，宜蘭市東港路與黎明一路口，有男子疑似想對路人不利，立刻派人到場，就怕發生隨機攻擊，也擔心這的地方鄰近學區，更是當地國中生騎腳踏車通勤的必經要道。

附近民眾說：「衣服褲子晾在對面，叫他不要在這邊晾衣服他就說要打人。」附近居民也表示，男子是當地的頭痛人物，不只把衣服亂曬在別人家，還會把自己的東西堆在附近，只要規勸他就會遭到恐嚇。

宜蘭縣宜蘭分局延平派出所所長王為平說：「迅速於5分鐘內循線查獲嫌疑人，後續依違反社會秩序違法進行裁處。」男子當眾揮舞斧頭還作勢攻擊，引起恐慌，遭到警方逮捕，依法移送偵辦，阻絕隨機攻擊發生。

原始連結







更多華視新聞報導

又爆隨機攻擊！ 前科男持利器攻擊傷婦 衝超商大鬧

醉男攤前嘔吐不滿遭罵 持利器攻擊害攤主縫14針

醉男揮利器喊「要對人不利」 民眾機警與警合力壓制

