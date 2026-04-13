宜蘭駕訓教練熊抱女學員 警辦性騷
宜蘭縣羅東鎮驚傳某駕訓班疑似性騷擾事件，1名剛成年女子10日首次參加機車訓練，遭68歲賴姓男教練從背後環抱並握手操作，過程長達數分鐘且重複多次，返家後情緒崩潰，隔日報警處理，警方表示，已受理案件並積極偵辦，強調性騷擾行為恐涉刑責，絕不寬貸。
受害女子指出，當天下午4時許第1次到駕訓班上課，教練未採取一般分車教學方式，竟直接從背後環抱著她騎車，並握住雙手操作機車，類似情況發生約3次、每次數分鐘，她當下雖感不適，但以為是正常教學。
女子返家後越想越不對勁，向家人吐露實情時情緒崩潰、不斷哭泣，至今仍深受影響，內心充滿恐懼與不安，身心狀況令人憂心，也決定報警避免更多人受害。
宜蘭警羅東分局偵查隊11日接獲報案，立即前往駕訓班調閱監視器畫面展開調查，警方指出，案件已依規定受理，將釐清相關事證，若涉及不法將依法偵辦，絕不容許任何性騷擾行為發生。
民進黨議員謝正信痛批，教練行為已嚴重逾越教學界線，教練甚至還不是第一次犯案，除該名受害女子外，還有其他學生曾反映遭遇類似情況，甚至被視為「正常教學」，情節相當離譜，呼籲受害者勇敢站出來。
謝正信指出，案發後前往現場了解，業者態度輕忽甚至認為教學方式無不妥，現場主管曾多次提醒教練不可有此行為，但仍未改善，顯示內部管理出現嚴重問題。他呼籲監理單位立即介入，對該教練祭出行政裁罰並暫停職務，同時要求檢警盡速偵辦，以防再有受害者出現；警方也強調，民眾若遇疑似性騷擾情事應立即報案，將全力依法查辦。
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