宜蘭驚傳擄人案! 因財產糾紛強押弟 警到場速逮4嫌

宜蘭週日晚間發生一起擄人案，沒想到23歲劉姓主嫌，因為家庭財產糾紛，找友人來擄走自己的親生弟弟，還手持球棒，還好警方調閱監視器，一小時內就到場，將四人逮捕歸案，原來兩人疑似家庭財產起了糾紛，警方還從共犯身上，搜出5包毒品咖啡包。

好幾台車，把人擄到礁溪福勝廟，還手持球棒，沒想到23歲的嫌犯，押走的竟然是19歲的親生弟弟。員警：「案由是妨礙自由跟妨礙秩序，我現在跟你們講你們權利。」還好警方接獲報案，一小時內就趕到現場，將4名犯嫌逮捕。附近鄰居：「一些年輕人跟警察，（年輕人跟警察警車來幾台），看起來三台、四台左右，（他們到沒多久警察就來了），對呀幾乎同時。」

宜蘭驚傳擄人案！因財產糾紛強押弟 警1小時內到場速逮4嫌

大哥竟因財務糾紛擄走親弟弟（圖／民視新聞）周日晚上7點半，鄰居看到好幾台車停在廟前廣場，23歲的劉姓大哥，因為家庭財產糾紛，教唆3名友人擄走親弟弟，共犯身上還搜出5包毒品咖啡包。礁溪分局分隊長李文凱：「警方立即組成專案小組積極偵辦，經調閱相關監視器，鎖定該做案用車輛，並於犯案後一小時將犯嫌等人逮捕歸案，並當場起獲做案用球棒一枝，另在共犯身上查獲毒品咖啡包五包。」

警方搜出做案球棒和五包毒品咖啡包（圖／民視新聞）還好弟弟只有稍微挫傷，並無大礙，但親兄弟為了錢動手擄人，也吃上妨礙自由罪嫌。

