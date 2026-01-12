宜蘭驚悚車禍影片曝！騎士「飛天3米」撞反光鏡重傷 汽車失控衝水溝

社會中心／宜蘭報導

汽車撞上騎士後失控衝進水溝，。（圖／翻攝畫面）

宜蘭縣冬山鄉11日發生一起嚴重車禍，一輛機車與一輛汽車行經幸福路與武罕路口時，疑雙方均未減速發生事故，機車騎士被撞飛離地約3公尺高，再猛撞反光鏡後倒地不起，汽車則是失控衝進水溝，整起車禍過程全被監視器拍下。

從監視器可見，機車騎士當時從北往南行駛，汽車則是從西向東前行，行經路口時都未減速發生劇烈碰撞，機車騎士當場被撞飛，整個人身體在空中翻滾多圈，撞擊路口反光鏡後摔落地面，汽車高速衝進水溝，現場零件散落滿地，一名路過騎士目擊事故，疑受到驚嚇連忙後退。

警方指出，11日上午9時許接獲報案，冬山鄉幸福五路與武罕一路交叉口發生車禍，經查，賴姓男子開車沿武罕一路從往冬山河方向直行，另一名賴姓騎士（39歲）則騎車沿幸福五路往羅東方向前行，雙方於路口發生碰撞，騎士肺部、腹部嚴重出血，汽車駕駛身上有擦挫傷，雙方經送醫救治暫無生命危險。

警方表示，雙方酒測值為0，詳細肇事原因及責任歸屬仍待調查釐清。警方呼籲，駕駛人行經路口時必須嚴格遵守標誌、標線及號誌指示。針對設有閃光號誌的路段，務必牢記：「閃光紅燈」代表應停車再開，「閃光黃燈」則應減速接近。

