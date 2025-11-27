宜蘭驚悚車禍！老翁遭砂石車追撞捲車底 一路拖行血跡斑斑、傷重不治

記者林盈君／宜蘭報導

27日上午，宜蘭壯圍鄉濱海公路，發生一起死亡車禍，當時79歲的莊姓老翁騎乘腳踏車，遭後方的砂石車撞擊，連人帶車被捲進車底、一路拖行，緊急送醫仍因傷重宣告不治，警方表示，疑似砂石車29歲胡姓駕駛，因視線死角，未注意右前方有人車釀禍，但詳細車禍原因還要再釐清。

老翁遭砂石車追撞拖行不治，腳踏車也被輾壓變形。（圖／翻攝畫面）

據了解，今天上午7時許，宜蘭濱海公路發生死亡車禍，胡姓男子駕駛砂石車，行經壯圍鄉壯濱路六段時，不慎追撞前方騎腳踏車的莊翁，莊翁整個人被捲進車底，拖曳到左前輪，一路拖行、現場血跡斑斑，連腳踏車也被輾壓變形，莊翁當場無生命跡象，緊急傷重送醫仍不治。

警方調閱監視器，發現當時莊翁方向往左偏移，而後方則有2台砂石車駛來，其中，胡姓駕駛疑因視線死角，未注意車前方有人車，追撞上莊姓老翁。警方指出，肇事駕駛酒測值為0，詳細肇事經過還要再調查，並呼籲民眾，行車時應注意周邊車輛行向，保持適當車距，避免發生意外。

