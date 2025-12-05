宜蘭驚悚車禍！23歲疑駕車恍神偏移 機車騎士遭撞噴飛、零件四散畫面曝

記者林盈君／宜蘭報導

5日上午6時許，宜蘭縣冬山鄉廣興路，發生一起車禍事故，23歲的林姓男子駕駛自小客車，疑似因恍神導致車輛失控，直接越過中線駛向對向車道，逆向撞擊37歲的游姓機車騎士，游男當場被撞及噴飛，機車零件四散，之後林男的車輛，又波及停在路旁的紅色汽車。警消報後趕抵，游男手腳骨折被送醫救治，詳細車禍原因還要再釐清。

林男疑因恍神導致車輛失控，撞擊機車騎士瞬間畫面曝光。（圖／翻攝畫面）

從曝光的監視器畫面可以看到，林男駕駛小客車，一路沿著廣興路東向西直行，過程中疑似因恍神、車輛偏移，逆向撞擊游姓機車騎士，之後又失控撞擊路邊的紅色汽車。騎士游男手腳骨折被送醫救治，對此警方指出，肇事駕駛林男無酒駕，詳細肇事原因還需調查，但提醒駕駛人，行車時務必注意路況並遵守交通號誌及標線規定，切勿酒後駕駛或疲勞駕駛。

廣告 廣告

林男疑因恍神導致車輛失控，撞擊機車騎士及路邊紅色汽車。（圖／翻攝畫面）

林男疑因恍神導致車輛失控，撞擊機車騎士及路邊紅色汽車。（圖／翻攝畫面）

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

清潔員送電鍋遭判刑！巴毛律師斥「幽靈抗辯」喊：拾荒婦到底存不存在？

天下第一營！總統府維安憲兵涉共諜案 翻拍機密文件給中共、判刑定讞

聚眾包圍北檢！國民黨發言人楊智伃涉違反集遊法 現身北檢畫面曝光

涉假商務助陸客入境台灣！知名律師陳振瑋遭約談搜索 凌晨100萬元交保

